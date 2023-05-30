Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"

Первой ракетке Казахстана в первом круге Открытого чемпионата Франции досталась необычная соперница. Одержит ли Елена Рыбакина легкую победу?

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Елена Рыбакина (Казахстан) – Бренда Фрухвиртова (Чехия). 30 мая, 18:15 (время Астаны).

Сильнейшая теннисистка Казахстана является одной из фавориток на "Ролан Гаррос". Неделю назад она выиграла в Риме престижный "Мастерс" на грунте и поднялась на рекордное для себя четвертое место в мировом рейтинге.

В соперницы 23-летней Рыбакиной досталась теннисистка, прошедшая сквозь сито квалификации, – 16-летняя Бренда Фрухвиртова, которая сегодня является одной из многообещающих теннисисток. В этом году чешка уже дебютировала на "тысячниках".

Рыбакина идет на серии из семи победных матчей. Да, по классу Фрухвиртова, которая пока что располагается на 146 месте в рейтинге WTA, едва ли составит ей конкуренцию. Но и совсем недооценивать юную звездочку не стоит. Все-таки грунт – ее профильное покрытие, на котором она имеет очень мощную подачу. При этом соперниц уровня казахстанки, которая сейчас показывает лучший теннис в своей карьере, у нее еще не было.

Эксперты Olimpbet считают, что сенсации в этом матче не произойдет и Рыбакина легко выйдет во второй круг Открытого чемпионата Франции – П1 – 1.07, П2 – 8.5. Вероятнее всего, она расправится с соперницей в два сета, коэффициент на 2:0 – 1.3.

Фото: Olimpbet

Александр Бублик (Казахстан) – Джулио Зеппьери (Италия). 30 мая, 16:15

Бублику, занимающему 51 место в рейтинге АТР, в первом круге достался тоже менее опытный оппонент. Итальянец идет за пределами первой сотни. Чтобы попасть в основную сетку "Ролан Гаррос", Зеппьери пришлось провести три матча в квалификации.

Казахстанец на своем нелюбимом грунтовом покрытии играет нестабильно. Он может выдать классный матч против фаворита, но затем потерпеть поражение от аутсайдера. Причем многое зависит от его эмоций на корте. Излишняя экспрессивность часто заставляет его совершать ошибки.

На "Ролан Гаррос" Бублик не доходил дальше второго круга. Не исключено, что в этот раз он вообще зачехлит ракетку после первого матча. Во-первых, итальянец любит играть на грунте и даже добывает на нем трофеи, пусть пока и не очень престижные. Во-вторых, он слишком хорошо разыгрался в квалификации и может доставить казахстанскому теннисисту серьезные проблемы.

Аналитики Olimpbet отдают небольшое предпочтение Зеппьери – П1 – 2.08, П2 – 1.76. Но борьба может получиться затяжной – с тремя партиями и тай-брейками. Тотал (37.5) Б –1.85.

Фото: Olimpbet

Ига Свёнтек (Польша) – Кристина Букша (Испания). 30 мая, 19:00

Первая ракетка мира в своем стартовом матче на "Ролан Гаррос" будет играть против 70 номера мирового рейтинга. Свеёнтек, обычно прекрасно выступающая на грунте, в этом сезоне смогла выиграть на этом покрытии только турнир в Штутгарте. А на предыдущих соревнованиях в Риме снялась с матча с Рыбакиной из-за травмы колена.

Свёнтек является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции. Она должна защищать в Париже не только титул, но и очки. Если после Рима ей хватило времени на восстановление, то игра против Букши станет для нее разминочным возвращением на корт. К слову, испанка сейчас идет на серии из четырех поражений кряду.

Самый популярный букмекер Казахстана уверен, что Свёнтек, главная фаворитка "Ролан Гаррос", уверенно выйдет во второй круг – П1 – 1.01, П2 – 19.75. Вероятно, что Букша возьмет в этом матче наименьшее количество геймов – Тот (15.5) М – 2.16.

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