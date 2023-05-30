"Байтерек" будет привлекать испанских инвесторов в отрасль машиностроения

Казахстан намерен расширить сотрудничество с Испанией в машиностроении, сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами. Об этом на 7-ом заседании Казахстанско-Испанского делового совета рассказал председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава холдинга, в работе форума приняли участие порядка 150 участников из Казахстана и около 35 участников из Испании. Он подчеркнул, что такие мероприятия позволяют казахстанскому и испанскому бизнесу построить более глубокие взаимоотношения. Тем более за последний год торговый оборот между двумя странами существенно увеличился.

"На данном этапе взаимный торговый оборот между двумя странами составил порядка 2,5 млрд евро, что составляет почти 42% роста по отношению к предыдущему году. Мы постоянно наращиваем наши торговые и инвестиционные взаимоотношения с Испанией". Канат Шарлапаев

Он добавил, что в рамках встречи состоятся переговоры по ряду приоритетных для Казахстана направлений. В рамках них казахстанская сторона намерена выступить за активизацию использования конкурентных преимуществ двух стран для расширения двустороннего инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях экономики.

"Испанские компании выступают нашими основными технологическими партнерами в первую очередь по поставке оборудования. Мы ведем переговоры, чтобы испанские компании стали технологическими партнерами нашего бизнеса в Казахстане. Это будет происходить по основным трем индустриям. В рамках совета мы проведем ряд переговоров, в частности по водоочистительным сооружениям, по развитию нашей кооперации в сельскохозяйственной отрасли и в области управления водными ресурсами, а также в сфере машиностроения". Канат Шарлапаев





Фото: пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

В целом, по его словам, Европейский союз является одним из крупнейших партнеров Казахстана в плане экономического взаимодействия, а Испания является одним из важнейших партнеров в рамках этого сотрудничества. К примеру, Второе соглашение по стратегической кооперации было подписано именно с Испанией.



"У нас достаточно глубокий фундамент, на котором мы будем продолжать строить наши бизнес-отношения. Испанские компании выступают нашими основными технологическими партнерами, в первую очередь в части поставки оборудования. Мы ведем переговоры в направлении укрепления именно этого сотрудничества. Это будет происходить по основным трем индустриям, которые я перечислил". Канат Шарлапаев

Также глава холдинга указал, что у казахстанской стороны достаточно проектов, которые можно предложить в плане сотрудничества.

"Но для нас важно не только то, что мы можем предложить, а также и то, что испанская сторона нам может предложить. С точки зрения взаимодействия с испанскими инвесторами мы бы хотели увидеть три основные вещи: первое - это технологическая экспертиза, второе - опыт инвестора в работе именно в той индустрии, в которой они себя заявляют, и третье - собственное участие. Только при выполнении этих условий, мы будем предлагать либо участие в долговом капитале, либо участие в акционерном, либо поддержку в рамках экспортного финансирования. Для нас самое важное - обеспечить, чтобы инвестор, который к нам приходит, был полноценным инвестором со своим полным участием и технологической экспертизой". Канат Шарлапаев

Со своей стороны государственный секретарь по торговле Испании Шиана Маргарида Мендос Бертоло обозначила основные аспекты казахстанско-испанского сотрудничества. Она напомнила, что в Казахстане функционирует много предприятий в различных отраслях, построенных с участием испанских инвесторов.

"Есть очень много успешных кейсов между казахстанским и испанским бизнесом. Для испанского бизнеса Казахстан является очень значительным рынком. Испанские компании могут предложить сегодня Казахстану сотрудничество, например, по ВИЭ. Цель сегодняшнего совета - это продвижение двусторонней торговли и определение барьеров, которые могут помешать, и как раз пути их искоренения. Мы видим потенциал Казахстана в экономическом росте. Ваша стратегия нацелена на устойчивые структуры и на современные технологии и опыт". Шиана Маргарида Мендос Бертоло





Фото: пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

Она уточнила, что в рамках логистического коридора Европа и Азия Казахстан является очень важным рынком для выхода в такие страны как Китай. Кроме того, Казахстан выступает транзитной страной и основным направлением, платформой для Испании в деле создания ценностей для устойчивого развития, диверсификации экспорта. В свою очередь испанские компании могут предложить высокотехнологическое оборудование для улучшения этих отношений.



Государственный секретарь по торговле Испании выразила уверенность, что сегодняшнее заседание послужит дальнейшему развитию совместных проектов и укреплению экономических связей.

"Мы уже достигли допандемийных результатов, и наши правительства помогают нам еще больше развить наши экономические связи, аспекты экологических переходов, а также транспорта и гендерного равенства. Мы боремся с изменением климата, развиваем равноправие касательно менее состоятельных людей. Посредством сотрудничества нам удается достичь высоких налоговых поступлений. В 2023 году рост составил 5%, и это очень высокий экономический показатель, что очень важно в рамках международного контекста". Шиана Маргарида Мендос Бертоло

Как заключила иностранная гостья, испанские компании нацелены на продолжение плодотворного сотрудничества с казахстанскими партнерами.

В работе форума приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, включая также генерального директора Торговой палаты Испании Инмакуладу Риеру, вице-министра торговли и интеграции РК и сопредседателя Казахстанско-Испанской межправительственной комиссии Кайрата Торебаева, президента MAXAM и испанского сопредседателя Делового совета Хосе Мануэля Варгаса и других.