Холдинг "Байтерек" усилит партнерство в Прикаспии

17 августа в ходе рабочей поездки в Прикаспий председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Канат Шарлапаев встретился с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития Атырауской области, возможности инвестиционного сотрудничества и реализация совместных проектов через инструменты поддержки холдинга.

Фото: Светлана Новак

Как отметил Канат Шарлапаев, Прикаспий занимает особое место в социально-экономическом развитии страны, поэтому развитие региона находится в центре внимания холдинга.

Фото: Светлана Новак

"Мы уделяем особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса Атырауской области. Основная цель нашего визита – дальнейшее его развитие. Средства, необходимые для поддержки мер по развитию агропромышленного комплекса в Атырауской области, должны быть выделены местным исполнительным органом совместно с Аграрной кредитной корпорацией и необходима солидарная ответственность. Проекты по развитию предпринимательства в регионе будут продолжены", - заявил Канат Шарлапаев.

Фото: Светлана Новак

В рамках "Комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области на 2023-2025 годы" холдинг "Байтерек" в настоящее время выделил на развитие бизнеса 900 млрд тенге, на обеспечение населения жильем - более 44 млрд тенге.

После беседы с акимом региона руководство холдинга посетило объект строительства жилого комплекса "Elorda Residence". В настоящее время АО "Казахстанская Жилищная Компания" активно приступила к мероприятиям для возобновления и скорейшего завершения строительства объекта. Средства для завершения строительства имеются в достаточном объеме.

Фото: Светлана Новак

"Холдинг "Байтерек" уделяет особое внимание строительству жилого комплекса и намерен поддержать его успешное завершение в интересах дольщиков и развития региона», - подчеркнул Канат Шарлапаев.



Председатель холдинга "Байтерек" также посетил региональные филиалы АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "Отбасы банк". Он ознакомился с деятельностью филиалов, текущими проектами, их вкладом в социально-экономическое развитие региона.

Фото: Светлана Новак

"Атырауский филиал АО "Отбасы банк" существует достаточно давно, с 2006 года. С начала открытия филиала выдано 14 254 займов на 174 772 млн тенге. В Прикаспии живут 698 тысяч человек, из которых 88,6 тысяч являются вкладчиками "Отбасы Банка". Это каждый четвертый экономически активный житель", - сказал заместитель председателя правления АО "Отбасы банк" Нурлан Акшанов.

В 2023 году банк запустил программу для молодежи до 35 лет, работающей в различных сферах, они могут получить льготный кредит по ставке 5 % с первоначальным взносом 10 %. Уже 46 человек справили новоселье, и около 30, имея готовые одобрения по кредиту, ищут квартиры.

"Скоро мы также запускаем программу для социально уязвимых слоев населения. Здесь особенность такая, что нет первоначального взноса для таких категорий, как многодетные, матери – одиночки, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, дети - сироты, так как даже накопить эти 10 процентов им зачастую нереально. Но когда они живут уже в своей квартире, и платят посильный взнос, по 5 процентов ставки, то уже осознают себя собственниками, и стараются кредит выплачивать. Наш банк с самой низкой долей просроченных кредитов, потому что люди держатся за жилье. Люди понимают, что завтра, возможно, такого шанса у них не будет", - добавил он.

Фото: Светлана Новак

Еще одна хорошая новость – в Атырау запустят отдельную программу для медицинских работников по ставке пять процентов годовых.



Так программы, которые холдинг развивает совместно с акиматом Прикаспия, помогают удержать профессионалов и решать социальные проблемы.

Делегация также посетила модернизированный завод нефтяного машиностроения "АтырауНефтеМаш", поддержанный дочерней организацией холдинга - Банком Развития Казахстана.

Завод выпускает широкий спектр нефтехимического, нефтегазового, теплоэнергетического, бурового, воздушно-охлаждающего и комплексного технического оборудования для добычи, переработки и подготовки нефти.

"Цех, в котором мы находимся, называется цехом тяжелого машиностроения. Здесь производится оборудование негабаритное, сверхнегабаритное. Основными нашими заказчиками являются такие компании, как ТОО "Тенгизшевройл", НКОК, и другие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании. Мы участвовали во многих очень серьезных проектах, например, KPI. Это было бы невозможно, если бы мы своевременно не закупили самое современное, самое лучшее оборудование для плазменной резки, металлообрабатывающее оборудование, сварочное оборудование", - сказал заместитель генерального директора ТОО "АтырауНефтеМаш" Александр Донсков.

Фото: Светлана Новак

В этом помогла поддержка холдинга и Банка Развития Казахстана, с которым предприятие работает с 2015 года. В "АтырауНефтеМаш" надеются, что это сотрудничество продолжится. У предприятия много планов, не все еще реализовано, развитие продолжается.

Визит представителей холдинга в Атыраускую область подчеркнул важность развития региональных проектов и поддержки различных отраслей экономики. "Байтерек" продолжает активно участвовать в укреплении партнерства с регионами Казахстана и способствовать устойчивому экономическому росту страны.