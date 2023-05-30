Сколько будет стоить товарный газ для цифровых майнеров в регионах Казахстана

Минэнерго подготовило приказ "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, или лицам по производству электрической энергии для цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Предельные цены оптовой реализации товарного газа устанавливаются для крупных коммерческих потребителей, годовой объем потребления товарного газа которых составляет свыше 10 млн м3 и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, или лиц по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

В частности, цены составят за тысячу куб. метров без учета НДС:

город Астана – 43 361 тенге;

город Алматы - 53 254 тенге;

город Шмыкент - 49 390 тенге;

Акмолинская область - 43 361 тенге;

Актюбинская область - 19 619 тенге;

Алматинская область - 53 254 тенге;

Атырауская область - 13 712 тенге;

Западно-Казахстанская область - 18 078 тенге;

Жамбылская область - 49 055 тенге;

Область Жетісу - 53 254 тенге;

Карагандинская область - 43 361 тенге;

Костанайская область - 40 353 тенге;

Кызылординская область - 35 017 тенге;

Мангистауская область - 21 961 тенге;

Туркестанская область - 49 390 тенге;

Область Ұлытау - 43 361 тенге;

Восточно-Казахстанская область - 9076 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июня.

В Казахстане с 1 июня 2023 года повысятся тарифы на электроэнергию. Корректировка тарифов связана с увеличением затрат независящих от энергопроизводящих организаций на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.