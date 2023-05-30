Сколько будет стоить товарный газ для цифровых майнеров в регионах Казахстана
Предельные цены оптовой реализации товарного газа устанавливаются для крупных коммерческих потребителей, годовой объем потребления товарного газа которых составляет свыше 10 млн м3 и лиц, осуществляющих цифровой майнинг, или лиц по производству электрической энергии для осуществления цифрового майнинга на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.
В частности, цены составят за тысячу куб. метров без учета НДС:
- город Астана – 43 361 тенге;
- город Алматы - 53 254 тенге;
- город Шмыкент - 49 390 тенге;
- Акмолинская область - 43 361 тенге;
- Актюбинская область - 19 619 тенге;
- Алматинская область - 53 254 тенге;
- Атырауская область - 13 712 тенге;
- Западно-Казахстанская область - 18 078 тенге;
- Жамбылская область - 49 055 тенге;
- Область Жетісу - 53 254 тенге;
- Карагандинская область - 43 361 тенге;
- Костанайская область - 40 353 тенге;
- Кызылординская область - 35 017 тенге;
- Мангистауская область - 21 961 тенге;
- Туркестанская область - 49 390 тенге;
- Область Ұлытау - 43 361 тенге;
- Восточно-Казахстанская область - 9076 тенге.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 июня.
В Казахстане с 1 июня 2023 года повысятся тарифы на электроэнергию. Корректировка тарифов связана с увеличением затрат независящих от энергопроизводящих организаций на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.