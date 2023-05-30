В Алматы подсчитали ущерб от вырубки деревьев на территории одной из школ

В управлении экологии и окружающей среды Алматы прокомментировали информацию, касательно вырубки деревьев на территории школы №189, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в управлении, факт повреждения зеленых насаждений у школы был подтвержден. При этом заявление на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений не поступало, соответственно, разрешение на вырубку зеленых насаждений по данному адресу не выдавалось.

Как выяснилось срублено было 4 дерева лиственных пород. А размер ущерба составляет 110 МРП, объем обязательной компенсационной посадки - 200 деревьев на землях общего пользования.

Ранее сообщалось, что в Актобе больше 200 здоровых деревьев вырубили сотрудники организации, занимающейся санитарной вырубкой леса. До начала работ по санитарной вырубке сотрудники компании-подрядчика должны были провести исследования деревьев. Этого сделано не было, отмечают в прокуратуре. В результате государству нанесен ущерб в 15 миллионов тенге.