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Незаконную вырубку деревьев установили прокуроры Актобе

Незаконную вырубку деревьев установили прокуроры Актобе Фото: pixabay
Больше 200 здоровых деревьев вырубили сотрудники организации, занимающейся санитарной вырубкой леса, сообщает Zakon.kz.

Вместо того, чтобы рубить сухостой и поврежденные деревья, сотрудники организации по вырубке леса, уничтожили более двух сотен здоровых деревьев. Нарушение выявили прокуроры Актюбинской области, передает 24kz.

До начала работ по санитарной вырубке, сотрудники компании-подрядчика должны были провести исследования деревьев. Этого сделано не было, отмечают в прокуратуре. В результате, государству нанесен ущерб в 15 миллионов тенге.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР прокуратуры г. Актобе по ч.1 ст. 362 Уголовного Кодекса. Данная статья - это превышение власти или должностных полномочий, наказывается штрафом до 3000 МРП либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничением свободы на срок до трех лет". Земфира Кирбасова, старший прокурор отдела прокуратуры Актобе

Ранее полицейские Северо-Казахстанской области задержали местного жителя, который вез свежеспиленные деревья. За незаконную вырубку леса мужчине грозит арест.

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