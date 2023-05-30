Обедающий в столовой аким Конаева попал на видео
Фото: pixabay
Аким Конаева Нурлан Куматаев попал на видео за обедом в обычной столовой, сообщает Zakon.kz.
Видео с акимом опубликовали в TikTok. Сообщается, что это столовая при железнодорожном вокзале.
@nagyz.q #конаевкапчагай #казахстан🇰🇿 #конаев #будькакаким #красавчик ♬ Молодец - Argonya
Видео собрало больше 500 комментариев. Вот что об этом пишут:
- "Раз там ест аким, значит, вкусно. Нужно сходить".
- "Молодец, так держать. такой должен быть аким".
- "Уважение! и не надо искать подвох".
- "Берите пример".
Отметим, Нурлан Куматаев работает в должности акима города с мая 2020 года.
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