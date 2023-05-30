Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обедающий в столовой аким Конаева попал на видео

Акима Конаева сняли на видео обедающим в столовой Фото: pixabay
Аким Конаева Нурлан Куматаев попал на видео за обедом в обычной столовой, сообщает Zakon.kz.

Видео с акимом опубликовали в TikTok. Сообщается, что это столовая при железнодорожном вокзале. 

@nagyz.q #конаевкапчагай #казахстан🇰🇿 #конаев #будькакаким #красавчик ♬ Молодец - Argonya

Видео собрало больше 500 комментариев. Вот что об этом пишут:

  • "Раз там ест аким, значит, вкусно. Нужно сходить".
  • "Молодец, так держать. такой должен быть аким".
  • "Уважение! и не надо искать подвох".
  • "Берите пример".

Отметим, Нурлан Куматаев работает в должности акима города с мая 2020 года.

Читайте также

QazaqGaz запустил вторую нитку магистрального газопровода "Макат-Северный Кавказ"

Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников

В Уральске прошел фестиваль ремесленников "Orle Fest"

Тамила Языкова
Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Кайрат Нуртас был замечен в очередном скандале
Видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly обсуждают в Сети
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Последствия вейпов: Казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Последствия вейпов: казахстанские врачи выявляют пневмонию с неизвестной этиологией
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления