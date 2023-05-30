Обедающий в столовой аким Конаева попал на видео

Аким Конаева Нурлан Куматаев попал на видео за обедом в обычной столовой, сообщает Zakon.kz.

Видео с акимом опубликовали в TikTok. Сообщается, что это столовая при железнодорожном вокзале.

Видео собрало больше 500 комментариев. Вот что об этом пишут:

"Раз там ест аким, значит, вкусно. Нужно сходить".

"Молодец, так держать. такой должен быть аким".

"Уважение! и не надо искать подвох".

"Берите пример".

Отметим, Нурлан Куматаев работает в должности акима города с мая 2020 года.