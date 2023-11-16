Аким Конаева проинспектировал работу городского автопарка

Аким города Конаева Нурлан Куматаев 16 ноября начал свой рабочий день с инспекции работы городского автопарка. Прежде всего, градоначальник проверил журнал медицинской проверки водителей и технического состояния транспорта, выехавших на маршруты, сообщает Zakon.kz.

Как отметил аким города, в первую очередь, надо уделять особое внимание к безопасности пассажиров – удостоверившись в стопроцентном состоянии здоровья водителей и соответствии техрегламенту общественного транспорта.

"Мы увеличиваем субсидирование вашего автопарка и ждем реального улучшения качества обслуживания. Но, как показывает картина, ситуация не столь хороша. Мне, в ходе приема граждан, каждый раз поступают жалобы жителей дачных массивов и микрорайона "Арна" о том, что автобусы задерживаются. Так дело не пойдет. Надо перестроить работу и направить на качественное обслуживание горожан", – отметил Нурлан Куматаев, обращаясь к руководству автопарка.

В свою очередь директор предприятия проинформировал, что на каждом автобусе установлены информационные таблички с указанием телефона диспетчерской и администрации автопарка и в случае каких либо жалоб, пассажиры смогу обратиться напрямую к руководству.

Стоить отметить, что предприятие помимо пассажирских перевозок осуществляет и коммунальные услуги по городу, в том числе вывозу мусора из частных жилых массивов. Однако, в ходе инспекции Нурлан Куматаев обратил внимание, на находящуюся на территории автопарка коммунальную технику.





"Работы по вывозу ТБО должны начинаться с раннего утра. Вместо того, чтобы уже оказывать услуги, техника выстроена в ряд, как будто вы их демонстрируйте специально для меня. Лучше исполнять свои прямые обязанности", – выразил свое недовольство аким города.

Стоить отметить, что на сегодняшний день городские пассажирские перевозки осуществляют 23 автобуса по 10 маршрутным линиям. Стоимость проезда составляет 80 тенге, при этом школьникам и студентам – 40 тенге. Помимо этого, многодетные матери и пенсионеры старше 78 лет обслуживаются бесплатно.

Завершая инспекцию, Нурлан Куматаев отметил, что скоро автопарк пополнят еще 4 автобуса, которые запустятся на линию в декабре. Также глава города подчеркнул, что в зимний период автопарку необходимо обратить внимание на ранние рейсы, чтобы пассажиры не ездили в холодном автобусе. Этот вопрос, градоначальник призвал взять на особый контроль.