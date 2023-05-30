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Школьники ЗКО представили 26 инновационных бизнес-идей

Школьники ЗКО представили 26 инновационных бизнес-идей Фото: пресс-служба акимата области
В Уральске прошел конкурс "Я – предприниматель", в котором приняли участие школьники 10 классов из всех школ области, сообщает Zakon.kz.

Данный конкурс проводится в регионе третий год при поддержке областного управления образования и Совета деловых женщин при Региональной палате предпринимателей.

Школьники ЗКО представили 26 инновационных бизнес-идей

Фото: пресс-служба акима области

"Предмет "Основы предпринимательства и бизнеса" изучают в 10-11 классе, поэтому мы предложили такой проект десятиклассникам, которые проявили к нему большой интерес. Мы сопровождаем победителей конкурса, консультируем их. Можно отметить, что в начале школьники представляли проекты в сфере услуг. А в этом году почти все проекты нацелены на производство товаров".Автор конкурсного проекта Азима Губашева

Три года назад в конкурсе были представлены 10 проектов, в этом году приняли участие 30 школьников с самыми разными работами. Были презентованы 26 инновационных бизнес-идей совершенно разной направленности от учащихся. Ребята представили проекты в животноводстве, выращивании пшеницы и других агрокультур при помощи метода гидропоники, также были проекты по вторичному использованию бытовых отходов, использованию зелени подсолнечника в лечебных целях, проекты в цифровой сфере, мыловарение и другие направления.

"Основная цель – развитие навыков предпринимательства с юных лет. Активность проявляют девочки. Вообще, в регионе в сфере предпринимательства сейчас задействованы 50% женщин, а в проекте среди учеников – 80%. Наблюдается рост активности женской половины предпринимателей".Руководитель Совета деловых женщин ЗКО Ляна Турсынова
Школьники ЗКО представили 26 инновационных бизнес-идей

Фото: пресс-служба акима области

Члены жюри, обсудив потенциальные возможности каждого проекта с точки зрения бизнеса, отметили 4 лучших проекта: 1 место – Оксана Зубенко, Чингирлауский район, Чингирлауская средняя школа, козья мини-ферма "Вкус природы", 2 место – Мерхат Саматов и Гульмайя Гиният, гимназия №42 "Ак ниет", г. Уральск, проект "Бизнес по выращиванию и продаже зеленых побегов подсолнечника", а также 2 место занял проект Ербола Мусагалиева, Теректинский район, Узункольская средняя школа, "Выращивание кормов инновационным способом", 3 место – Шахназ Кали, район Байтерек, средняя школа им. Т. Бигельдинова, проект "Давайте дадим остаткам вторую жизнь", и проект Мадины Нурдаулет, Акжаикский район, Базартобинская средняя школа, "Изготовление букета из мыла".

Школьники ЗКО представили 26 инновационных бизнес-идей

Фото: пресс-служба акима области

Победители получили грамоты и ценные призы.


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