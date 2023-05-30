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Законодательство РК

Чиновники Абайской области отчитались премьер-министру об исполнении его поручений

Чиновники Абайской области отчитались премьер-министру по исполнению его поручений Фото: primeminister.kz
В правительстве обсудили вопросы развития области Абай. Были озвучены меры по исполнению поручений премьер-министра РК Алихана Смаилова, данных во время его поездки в регион 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба премьера, руководители центральных госорганов и аким области доложили главе Кабмина о ходе реконструкции теплоисточников, сетей тепло- и водоснабжения региона, автодороги Талдыкорган – Калбатау и сооружений Чарского водохранилища, а также о проводимой работе по строительству Каракольского водохранилища, контррегулятора на реке Иртыш, нового полигона твердых бытовых отходов и ТЭЦ-3 в Семее и т.д.

Кроме того, представлена информация о поддержке новых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса для насыщения региона социально значимыми продовольственными товарами, создании пояса МСБ вокруг крупных предприятий и недропользователей, обеспечении жильем очередников по линии АО "Отбасы банк", расширении авиасообщения с другими городами республики и др.

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