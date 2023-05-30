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Уверенный старт на "Ролан Гаррос": казахстанка Елена Рыбакина обыграла чешку

Уверенный старт на "Ролан Гаррос": казахстанка Елена Рыбакина обыграла чешку Фото: ФТК
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в матче первого круга Открытого чемпионата Франции нанесла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2, сообщает Zakon.kz

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Как сообщили в Федерации тенниса РК, выиграв первый круг Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос".

Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Елена 9 раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми (63%).

Как сообщили в ФТК, в следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с еще одной теннисисткой из Чехии Линдой Носковой (50 WTA).

Отметим, что это уже 10-я победа Рыбакиной на грунте в 2023 году.

Ранее мы сообщали, что другая наша теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг "Ролан Гаррос". Ее соперницей была бельгийская теннисистка Марина Заневская. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 в пользу казахстанки. Во втором круге соперницей Юлии будет китаянка Чжен Циньвэнь (19 WTA).

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