В дом британского актера Камбербэтча ворвался шеф-повар отеля с ножом

35-летний бывший шеф-повар пятизвездочного отеля Джек Биссел атаковал дом актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне. Вся семья находилась в это время дома, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, нападавший мужчина пролез через железные ворота, сорвал домофон и прокричал несколько угроз. О причинах нападения полицейские не говорят.

В статье указали: Биссел признал вину в нанесении преступного ущерба в королевском суде Вуд-Грин, получил штраф в размере 250 фунтов, а также трехлетний запрет на приближение к семье Камбербэтчей и району, в котором они живут.

Подробности дела стали известны только после того, как Daily Mail оспорила ограничения на публикацию информации.