Велосипедный шлем спас жизнь известному шеф-повару

Известный шеф-повар Гордон Рамзи спасся благодаря велосипедному шлему, сообщает Zakon.kz.

Об этом британский шеф-повар и ведущий телешоу рассказал на своей странице в Instagram. Он показал состояние шлема до и после аварии на велосипеде, а также огромную гематому на теле.

Фото: Instagram/gordongram

Фото: Instagram/gordongram

"Я не сломал ни одной кости и не получил серьезных травм, но немного ушиблен и похож на фиолетовую картофелину", – уточнил шеф-повар.

Он настоятельно рекомендует всем надевать шлем при передвижении на соответствующем транспорте.

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