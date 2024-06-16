Велосипедный шлем спас жизнь известному шеф-повару
Фото: Instagram/gordongram
Известный шеф-повар Гордон Рамзи спасся благодаря велосипедному шлему, сообщает Zakon.kz.
Об этом британский шеф-повар и ведущий телешоу рассказал на своей странице в Instagram. Он показал состояние шлема до и после аварии на велосипеде, а также огромную гематому на теле.
Фото: Instagram/gordongram
Фото: Instagram/gordongram
"Я не сломал ни одной кости и не получил серьезных травм, но немного ушиблен и похож на фиолетовую картофелину", – уточнил шеф-повар.
Он настоятельно рекомендует всем надевать шлем при передвижении на соответствующем транспорте.
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