В ЗКО планируется построить четыре новых объекта придорожного сервиса

Для создания комфортных условий для пользователей автодорог республиканского значения проводится работа по внедрению новых объектов придорожного сервиса, сообщает Zakon.kz

По информации АО "НК "КазАвтоЖол", в текущем году в Западно-Казахстанской области планируется построить четыре новых объекта придорожного сервиса – АЗС "SinOil" на участке трассы "Уральск-Таскала" 74 км, кемпинг категории "В" М-32 "Самара-Шымкент" на 391 км, АЗС с кафе на участке трассы М-32 "Самара-Шымкент" на 204 км, а также один объект придорожного сервиса категории "С" (к ней относятся пункт питания, пункт розничной торговли, автостоянка, медицинский пункт, санитарные узел и душевые кабины) на участке трассы М-32 "Самара-Шымкент", в том числе "Мостовой переход через р.Урал" протяженностью 1 километр.

Фото: пресс-служба акимата области

Также для повышения безопасности на республиканских автотрассах региона дорожниками планируется установить 300 новых дорожных знаков, 500 сигнальных столбиков, 400 катафотов, 6 проекционных пешеходных переходов, 20 дорожных буферов, 40 километровых указателей, 440 квадратных метров шумовых полос, 20 штук муляжей, а также будут обновлены почти 4,2 тысячи километров дорожной разметки.

Фото: пресс-служба акимата области

Напомним, что в настоящее время вдоль автомобильных дорог республиканского значения Западно-Казахстанской области расположены 96 объектов придорожного сервиса. Общая сеть автодорог республиканского значения в регионе составляет 1414 километров, из них 245 километров охвачены капитальным ремонтом, реконструкцией – 72 километра. В этом году дорожно-строительные работы продолжаются на трех автодорожных объектах: "Казталовка – Жанибек – гр.РФ", "Унеге – Бисен – Сайхин", "Подстепное – Теректі (Федоровка) – гр.РФ". В проектах задействованы 800 специалистов и 600 единиц спецтехники. В удовлетворительном состоянии находится 981 километр дорог, 116 километров республиканских трасс в неудовлетворительном состоянии, капитальным ремонтом и реконструкцией охвачены 317 километров.



"В реализации автодорожного проекта "Казталовка – Жанибек – гр.РФ" сейчас задействованы три подрядные организации: ТОО "Uniserv", ТОО "ТемірЖолжөндеу" и ТОО "Бе-кетСатЖол". Еще два подрядчика – ТОО "Акжол Курылыс" и ТОО "Атырау Жолдары" – строят автотрассу "Унеге – Бисен – Сайхин". В целом, подрядные организации уложили 124 километра нового асфальта. В этом году планируется отремонтировать на этом участке оставшиеся 120,4 километра", – сказал руководитель Западно-Казахстанского филиала АО "НК «КазАвтоЖол" Казбек Мамбетов.

Участок трассы "Подстепное – Теректі (Федоровка) – граница РФ", общей протяженностью 144 км, поделен на 4 участка. Строительство двух участков автотрассы осуществляется подрядными организациями ТОО "Казкомсервис" и ТОО "ДСК Приоритет" с прошлого года.

По остальным двум участкам определяется подрядчик и будут начаты работы. Завершение капремонта планируется к 2025 году. После реконструкции трасса будет переведена с III на II категорию с расширением дорожного полотна, строительством транспортных развязок и мостов.