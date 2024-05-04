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В ЗКО планируют построить 50 объектов здравоохранения и 10 объектов образования

строительство, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 19:15 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев рассказал, что в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе планируют построить 50 объектов здравоохранения и 10 объектов образования, сообщает Zakon.kz.
, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 19:15

По его словам, объекты будут построены за счет социальных обязательств компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.".

"В рамках исполнения национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в ЗКО до 2025 года запланировано строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи. Из них 12 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерских пунктов и 17 медицинских пунктов в сельских населенных пунктах". Алибек Антазиев
строительство, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 19:15

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он отметил, что в 2023 году за счет средств республиканского бюджета завершено и введено в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения. А в текущем году начнется строительство 38 медобъектов.

"На сегодняшний день определены подрядчики по 11 объектам, по 1 проекту получено заключение положительной экспертизы, направлена бюджетная заявка в местный бюджет на определение подрядчика. Кроме того, в текущем году на строительство 3 эталонных проектов выделено из республиканского бюджета 630 млн тенге, из местного бюджета 190,2 млн тенге. До конца года будут введены в эксплуатацию 12 медицинских объектов". Алибек Антазиев
строительство, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 19:15

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также, по словам Антазиева, в 2024 году за счет средств "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." в восьми районах области на общую сумму 14,2 млрд тенге планируется строительство 10 малокомплектных в Акжаикском, Бурлинском, Жанибекском, Каратобинском, Казталовском, Сырымском, Таскалинском районах и районе Бәйтерек. Следует отметить, что данные школы будут введены в эксплуатацию до конца года.

Жангер Саламат

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