В ЗКО планируют построить 50 объектов здравоохранения и 10 объектов образования

Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев рассказал, что в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в регионе планируют построить 50 объектов здравоохранения и 10 объектов образования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, объекты будут построены за счет социальных обязательств компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.".

"В рамках исполнения национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в ЗКО до 2025 года запланировано строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи. Из них 12 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерских пунктов и 17 медицинских пунктов в сельских населенных пунктах". Алибек Антазиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Он отметил, что в 2023 году за счет средств республиканского бюджета завершено и введено в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения. А в текущем году начнется строительство 38 медобъектов.

"На сегодняшний день определены подрядчики по 11 объектам, по 1 проекту получено заключение положительной экспертизы, направлена бюджетная заявка в местный бюджет на определение подрядчика. Кроме того, в текущем году на строительство 3 эталонных проектов выделено из республиканского бюджета 630 млн тенге, из местного бюджета 190,2 млн тенге. До конца года будут введены в эксплуатацию 12 медицинских объектов". Алибек Антазиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также, по словам Антазиева, в 2024 году за счет средств "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." в восьми районах области на общую сумму 14,2 млрд тенге планируется строительство 10 малокомплектных в Акжаикском, Бурлинском, Жанибекском, Каратобинском, Казталовском, Сырымском, Таскалинском районах и районе Бәйтерек. Следует отметить, что данные школы будут введены в эксплуатацию до конца года.

Жангер Саламат