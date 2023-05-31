В ЗКО идет прием заявок на участие в проекте "Мен кәсіпкер"

Палатой предпринимателей "Атамекен" Западно-Казахстанской области реализуется проект "Мен кәсіпкер", в рамках которого жители региона могут получить услуги для открытия и продвижения своего бизнеса, сообщает Zakon.kz

Данный проект осуществляется по программе "Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы". Основные его направления: "Центр развития женского предпринимательства" и "Кәсіпке бағыт".

"В Центре развития женского предпринимательства для открытия и продвижения своего бизнеса можно получить следующие услуги: консультации по ведению бизнеса, профессиональное (швейное, бьюти-индустрия, кулинария) и бизнес-обучение, а также обучение традиционным видам ремесел, менторство – наставничество для достижения определенных целей в бизнесе, обучение в привлечении финансирования (краудинвестинг, инвестиции, гранты, лизинг), информирование по участию в международных проектах, выставках, конкурсах, проведение бизнес-обзора предприятия, участие в проекте "Одно село – один продукт", предполагающее выпуск продукции из местного сырья. Здесь могут участвовать только женщины", – отметил заместитель директора по экономическим вопросам РПП ЗКО Максат Куланбаев.

По направлению "Кәсіпке бағыт" принимают участие, как женщины, так и мужчины. Основное требование – быть действующим предпринимателем, в приоритете – услуги в сельском хозяйстве.

"В этом году мы провели анализ по заявкам клиентов и определили 4 направления, по которым будет проводиться обучение по «Кәсіпке бағыт». В основном, это направления в сфере сельского хозяйства: животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, птицеводство. Участники подают заявки и определяют направление обучения. Отраслевые эксперты, помимо обучения предпринимателей, в течение шести месяцев будут сопровождать их бизнес. Есть определенные критерии, по которым должны проходить участники проекта. Это не начинающий бизнес, а уже действующий более двух лет, требующий дальнейшего развития", – пояснила начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства РПП ЗКО Сауле Жубаева.

На сегодняшний день в Палате предпринимателей ведется прием заявок на участие в проекте и есть специальные консультанты, которые проводят работу в рамках проекта "Мен кәсіпкер". Все лица, заинтересованные в данном проекте, могут обратиться в Палату предпринимателей Западно-Казахстанской области.