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В Караганде по проекту "Мен кәсіпкер" бесплатно обучают сыроделию

В Караганде по проекту "Мен кәсіпкер" бесплатно обучают сыроделию Фото: gov.kz
В Карагандинской области по проекту "Мен кәсіпкер" развивают женское предпринимательство. Желающих открыть свое дело обучают разным специальностям. Сейчас проходят бесплатный курс по сыроделию.

Одиннадцать учениц в основном приехали из сел. Среди них и молодые предпринимательницы, и будущие пенсионеры.

В Караганде по проекту

Фото: gov.kz

Обучение проходит на базе одной из сыроварен. Знаниями делится опытный мастер.

Олеся Булут убеждена: заниматься сыроварением может любой желающий. Она сама освоила это дело с нуля и работает уже 11 лет, проводит мастер-классы.

По ее словам, участницы курса за пять дней обучения узнают не только о технологии изготовления сыра, но и поговорят о стартапах.

В Караганде по проекту

Фото: gov.kz

"Сначала усиленная теория: как правильно выбрать молоко, рассказываю о ферментах и заквасках, какие ошибки допускают сыроделы-новички. Говорим о микробиологии. Это все нужно знать, в этой части закладываются основы. В практической части будем изучать 5-6 видов сыра, в основном молодые: моцарелла, брынза, халлуми и другие. Сделаем один сыр на выдержку – это гауда. Помимо этого, обсудим основы экономики данного бизнеса: как правильно рассчитать себестоимость, провести маркетинг, упаковать продукт".Олеся Булут

На вопрос, не боится ли растить конкурентов, ответила с улыбкой: "Отнюдь, рада научить полезным вещам. Верю, места под солнцем хватит всем".

На обучающий курс собрались слушательницы с разным опытом. У некоторых есть свое домашнее хозяйство, навыки переработки молока.

В Караганде по проекту

Фото: gov.kz

Жанат Искакова приехала из села Уштобе Бухар-Жырауского района:

"У меня предпенсионный возраст и хочу дальше чем-то заняться для себя. Сыроделие всегда интересовало. Эти курсы лично для меня, как глоток воздуха. Опыт ведения хозяйства есть. А тут прекрасная возможность научиться бесплатно. Государство помогает".
В Караганде по проекту

Фото: gov.kz

Татьяна Олейник из Тогызкудукского сельского округа Бухар-Жырауского района сыроделием занимается уже пару лет. Мастер-класс для нее – возможность получить профессиональные советы и новые полезные знания.

В Караганде по проекту

Фото: gov.kz

Карагандинка Алина Тылик начинает с чистого листа. Девушка разбирается в драгоценностях – по образованию эксперт-оценщик по золоту, решила кардинально сменить профессию. Приглашение на бесплатный курс сыроделия увидела в соцсетях и захотела попробовать.

В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в Карагандинской области в этом году планируют обучить профильным направлениям 120 женщин. Уже прошло обучение швейному делу, войлоковалянию.

В регионе также действует Центр развития женского предпринимательства, где предоставят бесплатные консультации и при необходимости окажут сопровождение бизнес-проекта. А в центрах обслуживания предпринимателей доступны сервисные и информационные услуги.

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