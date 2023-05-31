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Рекорд установила Рыбакина на турнире "Ролан Гаррос"

Рекорд установила Рыбакина на турнире "Ролан Гаррос" Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина установила личный рекорд во время соревнований во Франции, сообщает Zakon.kz.

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Победа над чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой, которую Рыбакина одолела на старте "Ролан Гаросс", принесла первой ракетке Казахстана еще и новый личный рекорд.

Как сообщает OptaAce, с учетом игр Кубка Билли Джин Кинг Рыбакина выиграла десять матчей на грунтовых кортах в 2023 году, что является ее наилучшим результатом за один сезон, пишет Sports.kz.

Напомним, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала во Франции с победы. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции нанесла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2. Во втором круге Рыбакина встретится на корте с чешской теннисисткоф Линдой Носковой.

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Мария Мельникова
Рыбакина Елена
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