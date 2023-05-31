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К 10,5 годам приговорили закладчицу в Петропавловске

К 10,5 годам приговорили закладчицу в Петропавловске Фото: pixabay
Суд приговорил жительницу Петропавловска к 10,5 годам колонии за распространение синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Во время задержания у женщины изъяли более килограмма наркотиков. Дело было передано в суд, где 30-летнюю жительницу города признали виновной в распространении наркотиков. В тюрьме женщина проведет более десятка лет, пишет Qazaqstan Media.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, женщину задержали осенью прошлого года. У нее полицейские нашли крупную партию синтетического наркотика, который называют "солью". При задержании женщина рассказала, что привезла "синтетику" из столицы.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Северо-Казахстанской области Иван Терзиди отметил, что за первые пять месяцев 2023 года в регионе осуждены десять местных жителей за распространение наркотиков.

К слову, в продаже наркотических веществ иногда задействованы и сами сотрудники полиции. Так, в Алматы 14 мая сотрудники ДКНБ совместно с УСБ ДП Алматинской области задержали полицейского за распространение наркотиков.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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