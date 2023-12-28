Десять лет за пять граммов: гражданину Узбекистана вынесли суровый приговор в Актобе

Суд в Актобе вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, которого уличили в распространении синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области 28 декабря, в Актобе завершили рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан, которого задержали в июне по подозрению в распространении наркотиков.





25-летнего иностранца взяли с поличным на станции Актобе. При личном обыске у него изъяли 11 пакетов с синтетическим наркотиком общим весом около пяти граммов.

"Транспортные полицейские установили, что он работал закладчиком: в Telegram-чате получал от руководителя группы координаты тайников с наркотическими веществами для их дальнейшей реализации по городу Актобе. Досудебное расследование провели по ст. 297 Уголовного Кодекса РК", – сообщили в полиции.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области признал гражданина Узбекистана виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы.

Ранее в Темиртау 17-летней студентке дали семь лет колонии за распространение наркотиков.