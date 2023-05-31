Казахстан планирует продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива

Министерство энергетики разработало проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Полугодовой запрет планируют ввести на вывоз из Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.

Исключение составят смазочные масла, а также вывоз нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство.

Разработчики проекта пояснили, что запрет устанавливается, чтобы воспрепятствовать вывозу бензина и дизтоплива в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств.

Проект приказа на публичном обсуждении до 13 июня 2023 года.

20 января 2023 года совместным приказом министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ в стране уже продляли запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом сроком на полгода.