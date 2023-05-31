Казахстанские кинопрокатчики: Отечественного зрителя интересуют не только комедии

Согласно данным системы Rentrak, общие кассовые сборы казахстанского кино в 2022-2023 годах составили около 16 млрд тенге, а на экраны кинотеатров за указанный период вышла 61 полнометражная картина*.

Фото: Rentrak

*В списке отсутствует несколько фильмов, создатели которых отказались предоставлять данные по сборам, однако от этого картина кардинально не меняется.

"Мы наблюдаем прекрасную тенденцию, когда 30% от общих кассовых сборов по Казахстану приходится на фильмы отечественного производства. Если ситуация продолжит развиваться в том же темпе, то, по нашим прогнозам, уже до конца этого года сборы приблизятся к отметке 35%, а то и 40%. И это общая победа всех участников рынка, как ГЦПНК (Государственный центр поддержки национального кино. – Прим. ред.), студии Казахфильм им. Ш. Айманова, так и частных студий. Ведь, помимо прямого значения – контента для кинотеатров, возможности досуга для зрителей, это и предоставление рабочих мест, и развитие сопутствующих услуг, и мощный импульс для формирования среды. Все это вселяет надежду, что через некоторое время казахстанское кино станет лидирующим в Центральной Азии". Представитель киноиндустрии Бота Кайсенова

Что касается жанров, то лидирующие позиции традиционно занимает комедийный жанр. Нурлан Коянбаев со своей франшизой "Бизнес по-казахски" продолжает ставить рекорды, а первая продюсерская работа Жахана Утаргалиева – комедия "Джохан" – стала открытием 2022 года, собрав высокую кассу при конкуренции с голливудским блокбастером.

Однако 2022-2023 годы показали и то, что отечественного зрителя интересуют не только комедии. Так, большой интерес у аудитории вызвал биографический мюзикл "Дос-Мукасан", посвященный творчеству и становлению культовой группы. Кыргызский боевик "Разбой" и вовсе преподнес сюрприз: не имея широкой рекламы, фильму удалось привлечь внимание зрителей как у себя на родине, так и в Казахстане.

"Среди картин, финансируемых ГЦПНК, хочется особенно отметить мюзикл "Дос-Мукасан", проект, к которому относились скептически в связи с особенностями жанра и истории, которая легла в основу. Вопреки всем ожиданиям фильм показал себя в прокате более чем успешно, тем самым доказав, что казахстанский зритель в выборе кино ориентируется не только на развлекательный контент. Свидетельством тому служит успех вышеупомянутого "Дос-Мукасан", а также кыргызской криминальной драмы "Разбой" и социальной драмы "Бакыт", фильмов, которые по всем законам жанра должны были собрать в разы меньше". Бота Кайсенова

По вопросам франшизы представитель кинопроката говорит, что рынок пока не однозначный, и сделать 100% прогноз, провалится проект или пройдет с успехом, невозможно.

"При весьма скромных результатах первой части фильма "Хотя бы в кино" продолжение принесло его создателям более 900 млн тг. Чего, к сожалению, нельзя сказать о второй части "Джохана". Начав историю с феноменальных цифр, ее продолжение получило меньшую зрительскую симпатию и внимание. Франшиза "Бизнес по-казахски" еще раз доказала свою состоятельность, и мы надеемся, что продюсер продолжит работать над столь успешным проектом. По крайней мере, кинотеатры Казахстана этого ждут. Так же, как и продолжения франшизы "Хотя бы в кино". Вполне вероятно, что создатели проекта станут следующими рекордсменами". Бота Кайсенова

Резюмируя, Бота Кайсенова отмечает, что потенциал рынка гораздо выше.

"Как мы ранее и утверждали, Казахстану нужно не менее 150 картин в год, причем в разных жанрах", – говорит она.

В заключении она призывает отечественных производителей, режиссеров и продюсеров: пробуйте, снимайте, экспериментируйте, места хватит всем, на каждое кино найдется свой зритель.