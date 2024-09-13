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Почему казахстанские фильмы стали обгонять по кассовым сборам голливудские

Чем объясняется всплеск интереса к казахстанскому кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:56 Фото: pxhere
Начиная с 2022 года мы наблюдаем всплеск казахстанского кино как в качественном, так и в количественном эквиваленте. Свидетельством тому выступают показатели кассовых сборов, которые растут из года в год.

Во многом это обусловлено недостатком зарубежных релизов, который возник вследствие пандемии коронавируса и забастовки гильдии сценаристов США. Этим воспользовались казахстанские продюсеры.

Так, согласно данным дистрибьюторов и системы Rentrak, в 2022 году на экраны кинотеатров вышло 38 картин локального производства, а кассовые сборы составили 9,5 млрд тенге. В топ-3 – комедийные франшизы "Бизнес по-казахски в Турции", "Джохан" и "Келінжан". Перейти отметку в 1 млрд тг удалось на тот момент только одной картине.

Чем объясняется всплеск интереса к казахстанскому кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:56

Фото: Rentrak

Год спустя количество фильмов увеличилось до 65, а общий бокс-офис составил уже более 15 млрд тг., что привело к увеличению доли казахского кино на рынке кинопоказа до 40%. В топе – уже три фильма, которые перешли отметку в 1 млрд тг, это комедии "Таптым ау сені", "Бизнес по-казахски в Индии", "Хотя бы в кино 2".

Чем объясняется всплеск интереса к казахстанскому кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:56

Фото: Rentrak

По состоянию на сентябрь 2024 года на больших экранах побывало 70 картин, из которых пять "миллиардников": кассовые сборы фильмов "Дәстүр", "Пейіш", "Брат или брак 3", "Жездуха" и "Қазақша бизнес Бразилияда" перешли отметку 1 млрд тенге. Общий бокс-офис составляет уже 14,2 млрд тенге, а с учетом того, что до конца года ожидается выход еще 30 картин локального производства, прогнозируется и увеличение итоговых кассовых сборов до 20 млрд тенге и более. А это значит, что доля кассовых сборов казахского кино, скорее всего, увеличится до 50%.

Чем объясняется всплеск интереса к казахстанскому кино, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 14:56

Фото: Rentrak

Исходя из данных за три года, становится очевидным, что казахстанское кино все чаще демонстрирует кассовые сборы, превышающие показатели голливудских картин, укрепляя тем самым позиции на рынке кинопоказа. При этом примеры провалов также присутствуют.

"Как и в американской киноиндустрии, 65-75% картин казахстанского производства не окупаются. Чтобы вернуть вложения в кино, при бюджете в 100-150 млн тг, кассовые сборы должны превышать 300 млн тг. Чтобы заработать хоть что-то, сборы должны превышать отметку 400 млн тг. Но, как можно увидеть в таблице, многим картинам не удалось даже вернуть вложенные средства, не говоря уже о том, чтобы заработать", – говорят представители крупнейшей киносети Kinopark-Kinoplexx Theatres.

По словам кинопоказчиков, внушительный успех казахстанского кино может стать еще более масштабным в том случае, если в стране появится больше кинозалов.

"Потенциал рынка в Казахстане (20 млн жителей) – 2000 кинозалов, однако на данный момент мы имеем всего 448, большая часть которых сконцентрирована в крупных городах страны, в то время как 65% городов, малых городов и районных центров не покрыты кинотеатрами. С учетом количества существующих кинозалов максимальная выручка казахского кино ограничится на отметке до 2 млрд тенге. С 448 кинозалов больше получить просто физически невозможно! В случае же, если мы будем иметь больше кинозалов, соответственно, казахстанское кино выйдет на новый уровень, увеличив показатели кассовых сборов от 2 до 4 млрд тг. Поэтому мы рекомендуем создателям кино вкладывать небольшие бюджеты в производство, учитывать количество кинозалов (448) и потенциал рынка на сегодняшний день", – отмечают в Kinopark-Kinoplexx Theatres.

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