Простой Кайрат Нуртас: как прохожие реагировали на звезду

Певец Кайрат Нуртас вышел на необычную прогулку. Спонтанную встречу с фанатами бурно обсуждают в Сети, сообщает Zakon.kz.

Звезда казахстанской эстрады снова на волне хайпа. Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации в Instagram. На видео заметно, как Нуртас специально вышел в люди без охраны и с желанием узнать своих поклонников.

Среди комментариев больше отрицательных:

Это лучше, чем с каждой девушкой по углам обниматься.

Что за новая привычка, ходишь как девочки, не можешь пропихнуть себя.

Хвастун.

У тебя что, крыша едет, или снова хочешь хайп словить.

Но были и те, кто поддержал:

Мое мнение, Кайрат простой и хороший парень. Желаю им с Жулдыз новых побед;.

Почему хвастун, вышел к людям, не зазнается, со всеми фотографируется.

Зачем так сразу критиковать, видно же, что он уважительно относится к прохожим.

Ранее в Сети появилось видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly.