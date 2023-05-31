Простой Кайрат Нуртас: как прохожие реагировали на звезду
Фото: Instagram/kair_n
Певец Кайрат Нуртас вышел на необычную прогулку. Спонтанную встречу с фанатами бурно обсуждают в Сети, сообщает Zakon.kz.
Звезда казахстанской эстрады снова на волне хайпа. Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации в Instagram. На видео заметно, как Нуртас специально вышел в люди без охраны и с желанием узнать своих поклонников.
Среди комментариев больше отрицательных:
- Это лучше, чем с каждой девушкой по углам обниматься.
- Что за новая привычка, ходишь как девочки, не можешь пропихнуть себя.
- Хвастун.
- У тебя что, крыша едет, или снова хочешь хайп словить.
Но были и те, кто поддержал:
- Мое мнение, Кайрат простой и хороший парень. Желаю им с Жулдыз новых побед;.
- Почему хвастун, вышел к людям, не зазнается, со всеми фотографируется.
- Зачем так сразу критиковать, видно же, что он уважительно относится к прохожим.
Ранее в Сети появилось видео с конфликтом Кайрата Нуртаса и блогера Zheka Fatbelly.
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