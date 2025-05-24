Кайрат Нуртас растрогал фанатов

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас нежно обратился к своей дочери Алуа и растрогал фанатов, сообщает Zakon.kz.

24 мая он на своей странице в Instagram опубликовал фото с дочерью. Также он оставил послание девочке.

"Моя Алаука, моя душа, мой воздух, моя радость, мое солнце, мое благословение, мой праздник – я люблю тебя, мой барашек. Хан – молодец, фататита фататита фатайтай!" – написал артист.

Пост вызвал волну умиления среди подписчиков Нуртаса.

Минутки радости, ведь в объятиях любимого папочки. Так хочется пожелать, чтобы это длилось вечность. Обнимайте детей часто, ведь это ваши кровинушки. Всевышний пусть оберегает твою семью!

Будьте счастливы и счастливы. Пусть Аллах хранит тебя от злых глаз, ты любимый певец народа, твои песни замечательные!

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас с женой показали, как прошел выпускной старшей дочери.