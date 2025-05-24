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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас растрогал фанатов

Кайрат Нуртас, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 21:35 Фото: Instagram/kair_n
Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас нежно обратился к своей дочери Алуа и растрогал фанатов, сообщает Zakon.kz.

24 мая он на своей странице в Instagram опубликовал фото с дочерью. Также он оставил послание девочке.

"Моя Алаука, моя душа, мой воздух, моя радость, мое солнце, мое благословение, мой праздник – я люблю тебя, мой барашек. Хан – молодец, фататита фататита фатайтай!" – написал артист. 

Пост вызвал волну умиления среди подписчиков Нуртаса. 

  • Минутки радости, ведь в объятиях любимого папочки. Так хочется пожелать, чтобы это длилось вечность. Обнимайте детей часто, ведь это ваши кровинушки. Всевышний пусть оберегает твою семью!
  • Будьте счастливы и счастливы. Пусть Аллах хранит тебя от злых глаз, ты любимый певец народа, твои песни замечательные!

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас с женой показали, как прошел выпускной старшей дочери. 

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Айсулу Омарова
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