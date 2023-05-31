Живущий в Антарктиде показал, что происходит с напитком и чаем на открытом воздухе

Мэтти Джордан работает специалистом по строительству и управлению проектами в Антарктиде.

Живя на базе Скотт, Мэтти Джордан использует свои соцсети, чтобы показать подписчикам представление о жизни на новозеландской исследовательской станции.

Мэтти попытался налить в стакан кока-колу, в то время как ветер достигал 12 узлов (6-8 м/с), а температура была экстремально низкой.



"У нас самые низкие температуры окружающей среды за весь год, вечером было до -40°. Добавьте сюда 12 узлов ветра, и мы имеем дело с температурой -57°. Это было намного сложнее, чем я думал. Но я хотел воссоздать эксперимент после того, как увидел похожее видео с Южного полюса. Еще один вечер веселья на холоде". Мэтти Джордан

Джордан однозначно не смог насладиться напитком, так как он замерз и стал похожим на некую скульптуру.

Ранее он также показал, что происходит с чаем в кружке при таких температурах.



