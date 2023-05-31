Жертвам политических репрессий в Казахстане увеличат размер специального пособия

В Казахстане с 1 июля 2023 года жертвам политических репрессий увеличат размер специального государственного пособия, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются денежные компенсации.

Существуют следующие виды:



Единовременная денежная компенсация – выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2588 тенге (3/4 МРП) до 345 000 тенге (100 МРП). На 2023 год предусмотрено 768 тысяч тенге.

– выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2588 тенге (3/4 МРП) до 345 000 тенге (100 МРП). На 2023 год предусмотрено 768 тысяч тенге. Специальное государственное пособие – выплачивается только тем из жертв, кто имеет инвалидность или является пенсионером. Размер компенсации составляет 3692 тенге, с 1 июля 2023 года вырастет до 4244 тенге. За период с 2005 года по 2022 год потерпевшие получили суммарно 15,5 млрд тенге. На выплату СГП в этом году запланировано 1,3 млрд тенге. Численность получателей СГП на 1 мая 2023 года достигла 28 316 человек.

В 2023 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 3828 гражданам на сумму 48,6 млн тенге в размере от 3692 тенге до 30 000 тенге.



Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы в спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии в тройном размере;

получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;

первоочередную установку телефонов;

первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;

бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.

"В результате политики по выявлению "врагов народа" в период с 1921 по 1954 год в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел", – отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Между тем миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-1933 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.



В 1930-1940 годах Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тысяч человек.



Ранее прошло чествование Дня памяти жертв репрессий и голода.