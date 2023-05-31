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Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 31 мая 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 31 мая 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 31 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.
  • О ратификации договора между Казахстаном и Кипром о выдаче.
  • О ратификации договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам.

Рассмотрят проекты законов:

  • О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов организации договора о коллективной безопасности.
  • О ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) организации договора о коллективной безопасности.
  • О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности организации договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.
  • Об общественном контроле (второе чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля (второе чтение).


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Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК Казахстан
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