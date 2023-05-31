Пленарное заседание Мажилиса – 31 мая 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 31 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О ратификации протокола о внесении изменения в соглашение между правительством РК и правительством РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.
- О ратификации договора между Казахстаном и Кипром о выдаче.
- О ратификации договора между Казахстаном и Кипром о правовой помощи по уголовным делам.
Рассмотрят проекты законов:
- О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов организации договора о коллективной безопасности.
- О ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) организации договора о коллективной безопасности.
- О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности организации договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.
- Об общественном контроле (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля (второе чтение).
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