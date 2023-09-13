Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пленарное заседание Мажилиса – 13 сентября 2023 года

Пленарное заседание Мажилиса – 13 сентября 2023 года Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 13 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

  • О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств.
  • О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон.

Также рассмотрят проекты законов:

  • О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования" (первое чтение).
  • О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" (первое чтение).
  • О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

Также расскажут о плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва на вторую сессию.


Читайте также

Порядок установления предельных цен на сжиженный нефтяной газ планируют изменить
Порядок установления предельных цен на сжиженный газ планируют изменить
В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения
В реестре должностей гражданских служащих произошли изменения
Может ли работодатель правилекать сотрудников на дополнительные работы в ущерб основной
Может ли работодатель возложить на сотрудника дополнительную работу в ущерб основной
Анастасия Стативкина
Мажилис Парламента РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
клевер
Любимчики удачи: какие знаки зодиака будет преследовать удача до конца сентября
Налог на ТС, Казахстан, транспортный налог
Отменят ли в Казахстане транспортный налог с 1 января 2025 года
Тренер сборной Казахстана рассказал, за что его поругал Токаев
Тренер сборной Казахстана рассказал, за что его поругал Токаев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления