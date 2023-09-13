Пленарное заседание Мажилиса – 13 сентября 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Казахстана 13 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств.
- О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон.
Также рассмотрят проекты законов:
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования" (первое чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" (первое чтение).
- О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.
Также расскажут о плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва на вторую сессию.
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