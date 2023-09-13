Пленарное заседание Мажилиса – 13 сентября 2023 года

В Мажилисе Парламента Казахстана 13 сентября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты подготовят заключения по проектам законов:

О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств.

О ратификации Соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон.

Также рассмотрят проекты законов:

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования" (первое чтение).

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)" (первое чтение).

О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании.

Также расскажут о плане основных мероприятий по реализации полномочий Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва на вторую сессию.



