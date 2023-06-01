Спасите меня: психолог рассказала, как защитить ребенка от буллинга

Сегодня буллинг – одна из самых актуальных проблем в обществе. К сожалению, это понятие плотно укоренилось в жизни, а факты травли практически ежедневно тиражируются в соцсетях. Психолог-консультант Динара Маскеева, рассказала Zakon.kz, что делать, если ребенок подвергается издевательства.

Случаи с буллингом в наши дни – ситуация едва ли не повсеместная. Практически каждый второй ребенок подвергается травле в школе. Это серьезная социальная проблема, которая может обернуться не только психологической травмой для всех участников конфликта, но и привести к очень неприятным, а иногда даже трагическим последствиям.

По словам Динары Маскеевой, это явление было распространено и раньше, возможно не на таком уровне, как сегодня, но, благодаря развитию технологий, многие случаи появляются в соцсетях.

"Если что-то попадает в сеть – то оттуда уже не уходит. К сожалению этот опыт для детей не проходит бесследно и обычно перерастает в психологическую травму, которую нужно будет прорабатывать долгое время". Динара Маскеева

Психолог отмечает, что если ребенок стал жертвой травли, то первое, что ему необходимо сделать - рассказать об этом родителям или другому взрослому, которому он доверяет. Это ключевой момент.

"Конечно, не все дети рассказывает об этих фактах, а многие родители могут просто не замечать, что происходит с их ребенком. Поэтому, я всегда говорю, что родители должны выстраивать с детьми доверительные отношения, искренне интересоваться их делами в школе, как складываются их взаимоотношения с одноклассниками, беспокоит ли их что-то". Динара Маскеева

По словам специалиста, в первую очередь, нужно уважительно относиться к ребенку, спрашивать его мнение и соблюдать его границы.

"Часто от многих родителей можно услышать такие фразы: "Ты еще маленький, тебя никто не спрашивал!" Иногда такая брошенная фраза может посеять в душе ребенка зерно, которое со временем может перерасти в проблему. Когда вы будете интересоваться мнением и желаниями ребенка, он будет становится личностью". Динара Маскеева

По словам психолога, узнав о фактах травли ребенка, некоторые родители начинают испытывать гнев и бессилие, и это неправильная позиция. Потому что буллинг не закалит характер человека, а, наоборот, причинит ему боль и спровоцирует внутренние проблемы. Поэтому, если родители не поддержат ребенка, когда он пришел к ним с проблемой, то в будущем он предпочтет промолчать и останется наедине с собой.

"Иногда, поддавшись эмоциям, вместо того, чтобы помочь ребенку, родитель говорит ему: "Почему ты не можешь за себя постоять", "Не веди себя, как трус", "Не обращай внимание, это пройдет". Делать этого категорически нельзя. Таким способом, вы не только обесцениваете его чувства, но и отдаляете от себя". Динара Маскеева

Специалист также рассказала о фразах, которые можно использовать в диалоге с ребенком, подвергшимся травле.

"Говоря ему – "Я тебе верю", вы даете понять ребенку, что вы на его стороне и вместе справитесь с проблемой. Также обязательно нужно показать, что вы разделяете его чувства, поэтому нужно сказать – "Мне очень жаль, что с тобой это случилось". Фразой "Это не твоя вина", вы дадите понять, что это может случиться с каждым и никто не застрахован от такой ситуации. Обязательно скажите ему, хорошо, что ты об этом сказал, таким способом, говорите ребенку, что он правильно сделал, что обратился к вам с этой проблемой. И не забудьте сказать, что любите его и постараетесь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность. Это позволит ребенку ощутить вашу защиту". Динара Маскеева

По словам психолога, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга, родителям нужно воспитывать в нем ассертивные навыки, – способность уверенно и с достоинством отстаивать свои права, не ущемляя права окружающих.

"Ассертивный человек все понимает и осознает, и у него нет проблем с выражением своих чувств, желаний. Он способен отстаивать свои ценности и принципы, но при этом комфортно чувствует себя в общении с другими. Важно развивать и коммуникативные способности, а также навыки поведения в конфликте, умение экологично выражать агрессию. Также нужно развивать умение справляться со стрессом и с негативными эмоциями адекватным способом". Динара Маскеева

Между тем, Динара Маскеева подчеркнула основные признаки, которые могут указывать на травлю в школе: ребенок не хочет ходить на занятия, возвращается неряшливый, с порванной и грязной одеждой, не может узнать у одноклассников домашнее задание, не говорит о них.

"Родители замечают какие-то изменения – аппетит, сон, вес. Ребенок постоянно проводит свободное время дома в полном одиночестве, а по утрам часто жалуется на головные боли, расстройства в желудке или придумывает какие-то причины, чтобы не идти в школу. Особенно нужно бить тревогу, если вы заметили, что исчезают крупные суммы денег, дорогие вещи, украшения. Ведь это может быть использованы в качестве откупа от вымогателей". Динара Маскеева

В заключение психолог отметила, роль учителей и родителей в предотвращении буллинга, а также помощи детям, которые в нем участвуют.

"В идеале родители и учителя должны сотрудничать друг с другом в разрешении конфликтов между школьниками. Нужно занимать активную позицию, ведь вмешательство взрослых в сложной ситуации дает ребенку чувство защищенности и надежды. Безразличие и пассивность наоборот может вызвать недоверие к людям, а ребенок просто замкнется в себе. Конечно, лучше предлагать помощь ребенку при первых признаках буллинга и не ждать пока ситуация выйдет из-под контроля". Динара Маскеева

Специалист добавила, что несмотря ни на что, самое главное для каждого ребенка, это внимание и забота близких, этим и следует наполнять детей.

Каждый ребенок должен чувствовать себя защищенным, поэтому не стоит закрывать глаза на случаи травли. Если ребенок столкнулся с буллингом или другими проблемами в школе, то он имеет полное право обратиться к школьному психологу, который обязан его выслушать и помочь.