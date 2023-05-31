Деятельность "АрселорМиттал Темиртау" раскритиковал депутат

Депутат Мажилиса Аскар Садыков 31 мая на пленарном заседании палаты заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" ущемляет права казахстанских подрядчиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Садыков в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра заявил, что в партию "Ак жол" обратились ряд предприятий по поводу приказа генерального директора "АрселорМиттал Темиртау" об оптимизации затрат на услуги сторонних организаций и аренду техники.

"Согласно приказу создается комиссия для рассмотрения заявок на закупку услуг и аренды техники. При этом указывается, что "…цехам-заказчикам совместно с производственным отделом необходимо сократить на 20% услуги по аренде техники и объемы выполняемых работ сторонними организациями. Службе снабжения необходимо уведомить сторонние организации о приостановке программы SRDC c процентом менее 50%, а также работ по текущим ремонтам на 20% и разовых работ по услугам сторонних организаций". Тем самым вместо увеличения местного содержания в деятельности данного иностранного инвестора официально заявляется намерение сократить привлечение казахстанских предприятий", – заявил депутат.

Данное решение, по его оценке, негативно отразится на подрядчиках, которые ранее уже заключили контракты с "АрселорМиталл", а также приведет к сокращению получаемой ими оплаты. Предприниматели в свою очередь будут вынуждены сократить штат специалистов, которых они не смогут содержать ввиду пересчета и задержки оплаты выполненных работ.

В этой связи он просит поручить уполномоченным органам разобраться с данной ситуацией, прекратить необоснованное расторжение действующих контрактов, обеспечить выплату всех задолженностей и защитить добросовестный казахстанский бизнес. А также обязать инвестора проводить открытые тендеры на выполнение работ, услуг и аренды техники по аналогии с системой госзакупок.

Указал мажилисмен и на необходимость перейти на систему долгосрочных контрактов с отечественными подрядными предприятиями на срок от 3 до 5 лет.

В декабре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании "АрселорМиттал" Виджаем Гоялом. Тогда сообщалось, что Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании. В период проведения оценки представители АМТ обещали сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.