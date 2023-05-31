Как дома престарелых будут распоряжаться пенсиями своих подопечных

Министерство труда и социальной защиты населения приказом от 25 мая 2023 года утвердило "Правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий", сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет порядок использования центрами оказания специальных социальных услуг в условиях стационара (ЦОССУ) (иными словами, речь идет о домах престарелых и домах инвалидов) пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет и государственных социальных пособий престарелых, лиц с инвалидностью, опекаемых, признанных судом недееспособными и нуждающимися в опеке граждан, которые проживают в таких учреждениях и находятся на полном государственном обеспечении.

Пенсии и пособия опекаемых постояльцев распределяются следующим образом: 30% – на текущие счета постояльцев;

70% – на отдельный банковский счет ЦОССУ.

Использование средств недееспособных лиц

Руководитель ЦОССУ назначается опекуном для использования пенсионных выплат и пособий недееспособных лиц.

Опекун должен открыть текущий счет недееспособному лицу в банке либо территориальном подразделении "Казпочты". Для открытия счета потребуются копия решения суда о признании лица недееспособным, решение органа опеки и попечительства об установлении над недееспособным лицом опеки, а также документы, удостоверяющие его личность.

Использование средств подопечных домов престарелых и домов инвалидов

Для использования средств постояльцев домов престарелых и домов инвалидов создается комиссия в составе не менее 7 человек. В состав комиссии входит руководитель организации или его заместитель, представители департамента акимата по вопросам занятости и социальных программ и неправительственной организации в сфере специальных социальных услуг, заведующий медицинским отделением, бухгалтер, медицинская сестра по диетическому питанию, специалист по социальной работе.

Комиссия ежемесячно определяет, что из предметов санитарной гигиены, лекарств и медицинских услуг, а также одежды, обуви, постельного белья требуется постояльцам. В отношении граждан, над которыми установлена опека, также решается вопрос о дополнительном питании и предметах первой необходимости, используемых для личных нужд.

Пенсионные выплаты и пособия, находящиеся на текущих счетах опекаемых, расходуются опекуном на личные нужды опекаемых. Решение комиссии об использовании пенсионных выплат и пособий на личные нужды опекаемых должно быть надлежащим образом оформлено, а сведения о расходовании средств заносятся в отдельный журнал.

Одежда, обувь, постельное белье, предметы санитарной гигиены, лекарства, медицинские услуги приобретаются в рамках государственных закупок. Оплату производят из пенсий и пособий постояльцев только на основании прикрепленного решения комиссии и копии документа (счета-фактуры или накладной (акт) о поставке товаров).

Если на приобретение одежды, обуви, и постельного белья и других необходимых предметов средств постояльцев недостаточно, то дополнительные расходы на их приобретение должны предусмотреть акиматы.

Руководитель дома престарелых или дома инвалидов ежемесячно представляет отчет о расходовании пенсий и пособий постояльцев, к которому прикладываются соответствующие решения комиссии и документы, подтверждающие поставку товаров.

Приказ вводится в действие 1 июля 2023 года.