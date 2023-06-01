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Огонь, вода и дроны в помощь: как в Жетысу борются с чрезвычайными ситуациями

спасатели и дрон Фото Zakon.kz
На пульт оперативного дежурного ДЧС Жетысуской области ежедневно поступает до 700 звонков. Но работа спасателей заключается не только в быстром реагировании, но и в профилактике. Корреспондент Zakon.kz знакомился с особенностями службы ЧС.

Самая большая проблема в отопительный сезон – возгорание частных домостроений и отравление угарным газом. Неисправность печей на твердом топливе, ненадлежащее содержание систем отопления грозят смертельной опасностью. По мнению пожарных, в таких случаях лучше сработать на опережение, предупредить население, объяснить, а если надо, то и помочь. Это в первую очередь касается социально уязвимых слоев населения, проживающих в частном секторе, на дачах, иногда даже в не приспособленных для жилья строениях.

"К сожалению, полномочия ДЧС в данной сфере ограничены лишь профилактической работой по разъяснению правил пожарной безопасности в жилом секторе. Следуя ежегодной практике, мы по всей территории области Жетысу проводим "Месячник пожарной безопасности в жилом секторе". Стараемся повысить культуру личной безопасности граждан", – рассказал корреспонденту Zakon.kz заместитель начальника ДЧС Жетысуской области Канат Алтынбеков.

Он добавил, что специалисты департамента совместно с волонтерами обходят частный жилой сектор, раздают брошюры, ведут беседы, если надо, помогают, и это дает результаты. За истекший отопительный сезон количество пожаров снизилось на 9%, гибель людей на них – на 12,5%, материальный ущерб – на 15%. Также снизилось отравление угарным газом в домах (без возникновения пожара) на 37%.

За отопительный период 2022-2023 годов подворовыми обходами было охвачено более 130 тысяч домов. При этом было выявлено порядка 16 тысяч различных нарушений, в том числе около 11 тысяч жилых домов эксплуатировались с нарушениями требований пожарной безопасности. Акиматами городов и районов совместно с неправительственными организациями проведена работа по проведению ремонта систем отопления, электроснабжения, установки датчиков угарного газа и очистки дымоходов отопительных печей социально уязвимым семьям. Всего с 2018 года в домах указанных категорий установлено почти 10,5 тысячи датчиков угарного газа на безвозмездной основе.

Вода ошибок не прощает

На территории Жетысуской области расположены два крупных водоема – озеро Балхаш и Алаколь. Балхаш славится небольшой глубиной в прибрежной зоне и устойчивой погодой в летний период. Алаколь – абсолютная противоположность. Глубина озера может быть большой даже в прибрежной линии, а неустойчивая ветреная погода может в одночасье превратить отдых в чрезвычайное происшествие.

В преддверии купального сезона перед специалистами органов гражданской защиты стоит острая проблема: как обезопасить отдых граждан, чтобы он прошел без трагических последствий. Задача, откровенно говоря, не из легких, так как в основном гибель людей на водоемах происходит на "диких" пляжах, где нет ни спасателей, ни медицинской помощи.

"Основными причинами гибели людей на воде являются неорганизованный отдых на неконтролируемых необорудованных местах, а также незнание или несоблюдение правил безопасности на воде. Наши сотрудники также будут проводить профилактические рейды, патрулирование прибрежных территорий. Однако несчастные случаи могут произойти и в оборудованных местах, на территориях частных зон отдыха, неподконтрольных нашему ведомству. Поэтому необходимо, чтобы все их владельцы открыли собственные ведомственные спасательные посты, оснастили их техникой: плавательными средствами, обученными спасателями", – сказал заместитель начальника ДЧС области Жетысу Игорь Жуков.

Для оперативного реагирования на происшествия на озере Алаколь спасательным подразделением ДЧС области Жетысу приведены в готовность 7 плавательных средств (2 катера, 5 моторных лодок), 12 единиц водолазного оборудования и снаряжения, спасательные средства (спасательные круги, жилеты, конец Александрова). На безвозмездной основе обучены 35 дружинников-спасателей. Всего в Алакольском спасательном подразделении работают 13 штатных сотрудников, из них один медик и 12 спасателей-водолазов.

Также областной департамент обратился к акимам Алакольского и Саркандского районов с предложением создать и оборудовать коммунальные пляжи. Территорию озера, запрещенную для заплыва, оснастить буями, оградить специальными поплавками. Провести встречи с владельцами и арендаторами частных зон отдыха по вопросам организации безопасности. Запретить эксплуатацию пляжей и зон отдыха, необеспеченных средствами спасения и штатными спасателями, имеющими допуск для данного вида деятельности. Перечень требований небольшой, но весьма важный.

"Сухие цифры статистики говорят сами за себя. К примеру, в 2021 году на Алаколе в купальный сезон утонули три человека, в 2022 году не было ни одного летального исхода. За эти два года на озере спасены 48 человек. А общее количество погибших на водоемах области снизилось на 75%", – подытожил заместитель начальника ДЧС региона Игорь Жуков.

С начала купального сезона будет организовано дежурство спасподразделений на трех дополнительных мобильных постах: в Талдыкоргане, Алакольском и Саркандском районах. От местных исполнительных органов будут созданы три мобильных поста на опасных и необорудованных участках водоемов и стихийных пляжах, 8 объектовых постов, а также на коммунальных пляжах 4 поста общественной безопасности и 4 медицинских пункта.

Дрон в помощь

Беспилотные летательные аппараты плотно вошли в современную жизнь. Сейчас они взяты на вооружение во всех региональных спасательных подразделениях страны. В середине мая на учебно-тренировочном полигоне МЧС прошел первый в стране международный сбор-семинар "Қазқұтқару-2023", где будущие операторы дронов прошли обучение, познали тонкости управления БПЛА и получили сертификаты.


"В настоящее время спасатели используют два типа дронов. Одни обеспечены видеокамерой, максимальная дальность полета – до 5 километров, заряда аккумулятора хватает на 20-25 минут, а потом требуется подзарядка до полутора часов. Но их лучше использовать для аэровизуального обследования, чтобы обнаружить очаги пожара в лесостепных зонах, при поисково-спасательных работах на открытой местности, где нет помех, которые могут воспрепятствовать передвижению аппарата. А лучше – в зоне видимости оператором", – считает главный специалист Управления ликвидации ЧС Сагади Альбай.

В области Жетысу используют квадрокоптеры типа DJI Mavic-2 с аналогичными характеристиками. Они есть в каждом районном центре. В середине мая в Каратальском районе при помощи квадрокоптера искали человека, упавшего в реку вместе с автомобилем, а в Аксуском в течение пяти дней – чабана, пропавшего с отгонного участка. Такой метод позволяет рационально использовать другие ресурсы спасателей: технику, оборудование, людей.

Другие дроны более высокотехнологичные. В них, кроме видеокарты, имеются тепловизор, режим ночного видения, лазерный прицел, позволяющий снять координаты объекта на расстоянии, прожектор, дающий освещение на диаметр до 20 метров, а также громкоговорящее устройство. И что самое интересное, есть система отцепа, которая отдельно крепится к дрону. Она позволяет поднять груз до 1,8 кг (вода, лекарство, перевязочный материал) и доставить его по воздуху к пострадавшему на дальнее расстояние либо в труднодоступную точку. Этот дрон трудно "уронить", так как в нем вмонтированы датчики, фиксирующие внешние помехи (здание, дерево, линия электропередач). Правда, дроны модели Matrice 300 RTK пока есть на вооружении не во всех регионах страны. Но именно за ними будущее.

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