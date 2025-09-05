#АЭС в Казахстане
Происшествия

Уехали на рыбалку и пропали: пятерых мужчин искали в районе Алтая при помощи дрона

спасатели помогли рыбакам, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 23:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 ДЧС Восточно-Казахстанской области поступил звонок от родственников, о том что пятеро мужчин выехали на рыбалку в район Алтая и не вернулись домой в запланированное время. На поиски отправили оперативную группу спасателей МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Поиски велись "в условиях сложного рельефа и труднопроходимой местности".

"Были задействованы беспилотные летательные аппараты, плавсредства и пешие группы спасателей. С помощью беспилотного летательного аппарата удалось обнаружить автомобиль рыбаков. Как выяснилось, у мужчин закончился бензин, и они не смогли добраться до ближайшего населенного пункта из-за сложных погодных условий. Связь с ними отсутствовала", – рассказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, спасательная операция завершилась успешно. Отмечается, что всех пятерых рыбаков эвакуировали на лодке и доставили в безопасное место.

Медицинская помощь им не понадобилась.

МЧС Казахстана напоминает:

  • Перед поездками за пределы населенных пунктов (на рыбалку, охоту, в туристические маршруты):
  • Обязательно следите за прогнозом погоды;
  • Продумывайте маршрут и сообщайте его близким или в службу 112;
  • Иметь при себе запас топлива, воды, продуктов и медикаментов;
  • Используйте средства связи и безопасности.

Ранее сообщалось, что туристам потребовалась помощь спасателей в горах Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
