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Автобусный парк обновили в Таразе

Автобусный парк обновили в Таразе Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Автобусный парк Тараза пополнился еще десятью новыми транспортными средствами. Автобусы марки Golden Dragon, выпущенные в 2022 году, завезло ТОО "Smart City Servise".

Вместимость салона – 90 человек, в том числе мест для сидения – 28.

Четыре единицы выйдут на маршрут №9, обслуживающий жителей массива "Шанырак".

Автобусный парк обновили в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Напомним, что данный маршрут начинается из аула Талас и проходит до улицы Санырак батыра с интервалом в 10 минут. По просьбам жителей с 1 мая текущего года маршрут продлен и сейчас охватывает массивы "Коктем" и "Арай" вплоть до улицы Байдибек баба.

Наряду с этим по утрам в полдень и по вечерам данный маршрут охватывает массив "Шанырак".

Автобусный парк обновили в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По просьбам жителей новых массивов с 1 июня их будет обслуживать маршрут №14 с интервалом в 11 минут. Протяженность маршрута – 30,8 км.

Остальные автобусы будут включены в маршрут №56, который был приостановлен во время пандемии.

Автобусный парк обновили в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Данный маршрут начинается в микрорайоне "Байтерек" (13-й), проходит по улицам Айша биби, Тауке хана, Б. Момышулы, Сейфуллина, Лермонтова, Ташкентской, охватывает проспекты Абая и Толе би с выходом на базар "Ауыл береке". Интервал движения – 15 минут.

Автобусный парк обновили в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Протяженность маршрута – 17,4 км. Обслуживание пассажиров начинается в 06.45 и заканчивается в 22.00.

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Анастасия Московчук
Тараз
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