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Общество

Автобусный парк Мангистауской области обновится на 97%

Автобусный парк Мангистауской области обновится на 97%, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:48 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Для города Актау закуплен 91 пассажирский автобус, городской автобусный парк обновлен на 100%.

Об этом сообщил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.

В прошлом году в Мангистау за счет лизингового финансирования было приобретено 120 автобусов, работающих на метане. Из них, 70 переданы для обслуживания внутригородских маршрутов Актау, а остальные 50 — межрайонных направлений общественного транспорта.

Автобусный парк Мангистауской области обновится на 97%, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:48

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В этом году через установившийся в регионе механизм запланировано закупить еще 120 автобусов. На сегодняшний день в область доставлено 70 единиц, а остальные 50 прибудут в феврале 2025 года.

Работы по обновлению общественного транспорта проводятся совместно с АО "СПК "Каспий", в соответствии с программой лизингового финансирования обновления автобусного парка в рамках поддержки отечественных автопроизводителей АО "Фонд развития промышленности".

Автобусный парк Мангистауской области обновится на 97%, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 15:48

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

​В результате автобусный парк Мангистауской области к концу года обновится на 97%.

Айсулу Омарова
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