Казахстанские предприниматели стали получать больше кредитов

Согласно статистике за апрель, банковские кредиты малому и среднему бизнесу выросли на 5,1% до 6,3 трлн тенге, при этом рост кредитования отмечается и у других субъектов бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Рост корпоративных кредитов банков в апреле превысил рост кредитов физических лиц, следует из информации, представленной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

За апрель 2023 года кредиты юридическим лицам увеличились на 3,3% до 8,8 трлн тенге. А совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за апрель 2023 года на 3,4% до 9,9 трлн тенге.

Отмечается, что займы субъектам МСБ увеличились на 5,1% до 6,3 трлн тенге. Кредиты крупному бизнесу приросли несколько меньше – на 0,5% до 3,6 трлн тенге, при этом с начала 2023 года они снизились на 0,9%.

Всего в апреле субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,3 трлн тенге, что на 16,1% больше по сравнению с мартом 2023 года – 1 143 млрд тенге.

Кредиты физлицам за месяц приросли на 2,1% до 14,9 трлн тенге. Рост произошел за счет потребительских займов на 2,0% до 8,1 трлн тенге и ипотечных займов на 1,3% до 4,9 трлн тенге.

"Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 мая 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,5% от ссудного портфеля или 889 млрд тенге". АРРФР

В портфеле юрлиц с учетом МСБ уровень NPL90+ составил 3,1%, или 341 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 4,0%, или 549 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 78,4% (на 01.01.2023 г. – 76,9%).