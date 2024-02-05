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Кредиты для малого бизнеса на 900 млрд тенге просубсидируют в 2024 году

Кредиты малому бизнесу на 900 млрд тенге просубсидируют в 2024 году Фото: pixabay
Банковские кредиты для малого и среднего бизнеса более чем на 900 млрд тенге охватят субсидированием и гарантированием в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства Казахстана 5 февраля, кабмин продолжает работать над улучшением инвестиционного климата и развитием предпринимательства. Для этого, в частности, обеспечат субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ).

В правительстве отметили, что благодаря принятым мерам количество казахстанцев, занятых в МСБ, выросло на 10% – до 4,3 млн человек. Это 45% всех трудоспособных граждан Казахстана. За девять месяцев 2023 года доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась до 36,5%.

В интересах предпринимателей также упростили условия ведения бизнеса и исключили свыше 10 тысяч излишних требований. За счет автоматизации систем управления рисками, которую внедрили с 1 января, число проверок сократится вдвое, и их будут проводить без влияния человеческого фактора.

Развитие предпринимательства

Инфографика primeminister.kz


"Государство также реализует меры финансовой поддержки бизнеса. В частности, в этом году планируется просубсидировать и прогарантировать банковские кредиты МСБ на сумму более 900 млрд тенге. С учетом объединения программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" разработаны новые подходы по поддержке предпринимательства. Предусматривается постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным нефинансовым мерам поддержки. Кроме того, широко используются инструменты финансирования через облигации и синдицированные кредиты", – говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве добавили, что продолжается работа по подготовке нового Налогового кодекса, который предусматривает переход на сервисную модель администрирования. Это значительно упростит выполнение налоговых обязательств для МСБ. Общее количество налогов и платежей уменьшится на 20%, число форм налоговой отчетности – на 30%. Новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности освободят от налогообложения на три года.

Об изменениях в Налоговом кодексе, действующих с 1 января, можно подробнее прочесть по ссылке.

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