Добровольно вернувших незаконные активы хотят прощать в Казахстане

На рассмотрении депутатов Мажилиса Парламента РК сейчас находится законопроект по возврату незаконно приобретенных активов. Согласно одной из норм, лицо, добровольно вернувшее активы, нажитые преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала депутат Мажилиса Снежанна Имашева в кулуарах пленарного заседания 31 мая.

"Если возврат активов будет добровольным, будет заключаться соответствующее соглашение, по которому лицо, активы которого признаны незаконными, обязуется вернуть часть активов или все, то в этом случае его дальнейшее уголовное преследование не будет осуществляться. Если добровольно вернул, то дальнейшего преследования его не будет. Таковы будут условия соглашения при добровольном возврате". Снежанна Имашева

Она отметила, что и сейчас существуют процессуальные соглашения с теми, кто признал вину и возместил весь ущерб.

Кроме того, в документе есть норма, допускающая, что незаконно приобретенный актив может остаться у его владельца. Снежанна Имашева объясняет это тем, что иногда возврат хоть и незаконно приобретенного актива может повлечь более тяжелые последствия, чем финансовый ущерб государству. Эти вопросы будет рассматривать комиссия в составе членов правительства и депутатов.

"Есть объекты, которые лучше, чтобы дальше собственник содержал и дальше ими управлял, чтобы это не повлекло других более тяжелых последствий. Допустим, это банк. Достаточно объявить, что у банка проблемы, оттуда начнут уходить депозиты в первую очередь. Его перестанут финансировать кредиторы, и это для нашей финансовой системы повлечет неустойчивость. Тем более, если это большой банк. Здесь нужно комиссии все-таки определять целесообразность возврата актива. Все будет зависеть оттого, насколько будет целесообразен возврат активов. Основная цель все-таки вернуть. Это не цель – оставить. Оставляется только в том случае, если будут последствия хуже, чем есть для экономики, страны, социальной, экономической сферы". Снежанна Имашева

Возмещение ущерба государству в случае, если актив останется у незаконного владельца, будет оговариваться в соглашении.

"Можно другим имуществом. Если у него есть. Если это гражданская конфискация и есть возможность заключения соглашения, то это будет в рамках соглашения оговариваться". Снежанна Имашева

Однако документ только вошел в Парламент. По нему предстоят еще обсуждения в рабочих группах и пленарные заседания депутатов.

Законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов" инициирован депутатами. Целью принятия документа является возврат незаконно приобретенных активов государству и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.