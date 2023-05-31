Депутат о продлении учебного года в Казахстане: Решение непродуманное, не имеющее основы

Депутат Ирина Смирнова в кулуарах Мажилиса жестко раскритиковала решение Министерства просвещения о продлении учебного года до 31 мая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ирина Смирнова раскритиковала решение Министерства просвещения о продлении учебного года до 31 мая.

"Я как учитель, как эксперт в области образования считаю, что это волюнтаристское, административное решение, непродуманное, не имеющее под собой основы, непрофессиональное. Наши дети занимаются в отличие от детей других стран не четыре часа в день, а по шесть-семь уроков, и поэтому если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которое есть за рубежом", – пояснила депутат.

Она также считает, что нельзя сравнивать, сколько дети отдыхают летом. По словам депутата, дети в некоторых странах отдыхают зимой месяц или в другое время года – два месяца.

"У них совершенно другая структура учебного года, и вот то, что нам представляют, – это просто введение нас в заблуждение. Убеждают нас в том, что приняли правильное решение. Это ошибочное решение. Мы неоднократно об этом говорили. Но это решение (о завершении учебного года 25 мая. – Прим. ред.) должно принять Министерство просвещения. Сейчас родители готовят петицию, и я надеюсь, что она сыграет свою роль", – резюмировала депутат.

Ранее глава Минпросвещения Гани Бейсембаев рассказал, почему нельзя вернуть последний звонок на 25 мая.