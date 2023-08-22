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Глава Минпросвещения заинтриговал по поводу решения о длительности учебного года

Глава Минпросвещения прокомментировал спор о длительности учебного года Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства рассказал, что скоро ведомство огласит решение по продолжительности учебного года. Минпросвещения решит, продлят ли учебный год до 31 мая или же вернут прежнюю дату его завершения, 25 мая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава Минпросвещения, эксперты уже завершили обсуждение по вопросу, вернуть ли прежнюю дату завершения учебного года, 25 мая, или продлить школьникам обучение до 31 мая.

"Были разные мнения. Есть те, кто за 34, кто за 36 недель. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны". Гани Бейсембаев

При этом министр решил сохранить интригу по поводу окончательного решения.

"Скоро вы услышите принятое решение. Мы подошли к этому, как требуется, – выслушали, обратили внимание и уважали каждое мнение, которое было высказано со стороны наших экспертов. Чуть-чуть терпения, и вы услышите". Гани Бейсембаев

В 2023 году школьники впервые учились не до 25 мая, а до 31 мая.

12 июля эксперты перечислили плюсы и минусы продления учебного года в школах Казахстана.

На совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 апреля указал на большую разницу между отметками в школе и показателями ЕНТ. По мнению президента, надо продумать, как объективно оценивать полученные знания в школе.

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Оксана Скибан
Министерство просвещения РК Гани Бейсембаев Казахстан
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