В Минздраве озвучили свою позицию по вейпам

Минздрав поддерживает запрет на использование вейпов и других приборов-испарителей никотина, об этом заявил вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник, передает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник заявил, что позиция Минздрава и его лично как врача по отношению к табакокурению и к вейпам категорически отрицательная.

"Мы надеемся, что все-таки вейпы будут запрещены в нашей стране. Табакокурение не приносит никакого позитивного эффекта, оно приносит организму только вред. Скажем прямо, это яд, который приводит к смерти. По статистике 40 лет табакокурения переживают всего 2% курящих. В среднем курильщики живут на восемь лет меньше, чем обычные граждане. Жены курильщиков живут на два года в среднем меньше, потому что являются пассивными курильщиками. Дети, если в семье кто-то курит, в 50% случаев болеют хроническими неспецифическими заболеваниями легких. Прямо скажем – от вейпов надо избавляться". Вячеслав Дудник

Вице-министр отметил, что в Казахстане из всех видов онкологии на втором месте по заболеваемости стоит рак легкого, ежегодно с этим заболеванием на учет становятся в среднем 3,5-4 тыс. пациентов.

Также Вячеслав Дудник поделился опытом о маркетинговых ходах, которые применяются для продвижения курения.

"В 70-х годах прошлого века появились сигареты с фильтром, их тогда рекламировал ковбой Мальборо. И говорилось, что фильтр задерживает яды, и якобы вы можете курить безопасно. Люди верили, курили и умирали. В 90-е годы прошлого века появились новые формы – дамские сигареты, на них написано было, что они "легкие". И говорилось, что если вы курите дамские сигареты, то у вас точно не будет рака. Но человек, который курит, должен получить свою дозу никотина в течение суток в полном объеме, организм требует. Просто человек начинает курить чаще и вдыхать глубже. Онкологи в результате получили рак панкоста – это опухоль, которая растет на периферии легких, потому что вдыхали глубже, и проявляет себя только когда прорастает от легкого сквозь ребра и межреберное пространство и вызывает болевой синдром". Вячеслав Дудник

Он подчеркнул, что вейпы и другие современные гаджеты для употребления никотина, по сути, являются таким же маркетинговым ходом.

"Молодое поколение воспринимает их как современный гаджет. Они думают, что это не может быть ядом, потому что в магазине, на кассе в супермаркете рядом со жвачкой не могут продавать ничего плохого. Популярность вейпов среди школьников высока, и они по наивности считают, что это безвредный продукт". Вячеслав Дудник

Позиция Минздрава – вейпы необходимо запретить, иначе мы получим через 20-30 лет хронически больное, ослабленное поколение. И медицине придется тратить в разы больше усилий и средств на то, чтобы люди просто оставались живыми.