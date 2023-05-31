Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акция "Народный юрист" прошла в Уральске

Акция "Народный юрист" прошла в Уральске Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Организаторами республиканской акции выступили Агентство РК по противодействию коррупции, информационная система "Параграф", государственные организации, а также известные юристы и адвокаты Казахстана.

Прием жителей ЗКО в Уральске осуществляли 36 руководителей государственных органов, среди которых прокуратура, Департамент полиции, управления экологии, здравоохранения, образования и представители других ведомств.

Также в акции приняли активное участие 17 частных юристов, адвокатов, нотариусов, в качестве волонтеров обслуживали граждан 12 студентов Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем. За время проведения акции бесплатную юридическую помощь получили свыше 160 западноказахстанцев.

Акция

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Жители обращались по самым разным вопросам.

Например, ввиду большой закредитованности населения много вопросов вызывает процедура судебного банкротства физических лиц. Банкротство некоторыми воспринимается как способ легко списать долги и стать свободным от кредиторов. Однако оно имеет свои нюансы, из-за которых подобное решение может оказаться не самым выгодным для человека.

Акция

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Для судебного банкротства нужно подать заявление в суд по месту жительства. Срок проведения банкротства займет 6 месяцев, и его можно будет продлить еще на полгода. Требования: задолженность свыше 1 600 МРП, или 5,5 миллиона тенге, включая долги перед физлицами и прочие (кроме алиментов, по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью другого человека, а также по возмещению ущерба по уголовным правонарушениям). Если у должника есть стабильный доход, и он хоть сколько-нибудь платит по долгам, то к нему может применяться процедура восстановления платежеспособности. Единственное требование – размер долга не должен превышать стоимости принадлежащего заемщику имущества".Глава Управления информационно-разъяснительной работы ДГД ЗКО Жаслан Абдушев
Акция

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За более подробной информацией по каждому конкретному случаю граждане могут обратиться в единый Call-центр по номеру 1414 или в Департамент юстиции ЗКО.

Заместитель руководителя Департамента юстиции ЗКО Бахтыгул Агилманова отметила, что в основном граждане обращаются по вопросам исполнительного производства, регистрации и перерегистрации юридических лиц, записи актов гражданского состояния.

Читайте также

Жару до 43 градусов прогнозируют синоптики в первые дни лета в Казахстане

В Алматинской области любитель энергетиков попал в реанимацию

250 тыс. жителей Алматинской области стали жертвами политических репрессий

Анастасия Московчук
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления