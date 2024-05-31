Народный юрист-2024: как прошла республиканская акция

Во всех городах и населенных пунктах Казахстана состоялась широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист". Свыше 150 тысяч граждан получили бесплатную правовую помощь от высококвалифицированных специалистов, сообщает Zakon.kz.

Широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист", которая прошла в более чем 200 населенных пунктов, стала уже традиционной. Она направлена на безвозмездную помощью для населения, которую в этом году предоставили казахстанцам свыше тысячи экспертов.

"Народный юрист" – уникальный проект, аналогов которому в мире не найти. Мероприятие прошло совместно с органами государственными власти, учеными-правоведами, практикующими юристами, нотариусами, адвокатами и судебными исполнителями. И в этот раз республиканская акция состоялась при поддержке правительства РК. Организаторами выступили Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Каждый год акция поражает своими масштабами. Она стартует одновременно во всех уголках нашей республики. В этом году ведущие эксперты оказали помощь более чем 150 тысячам посетителей, обратившимся с вопросами к лучшим специалистам в разных областях права: жилищного, наследственного, семейного, земельного, банковского и других. Ведь зачастую люди не знают, как в соответствии с законом вести себя в случае конфликтов – материального и нематериального характера. Именно поэтому создана масштабная консультативная помощь посредством акции "Народного юриста" – чтобы на бесплатной основе решить накопившиеся вопросы граждан, а также повышать правовую культуру и грамотность казахстанцев.

Вместе с тем, если граждане не смогли прийти и лично посетить мероприятие по разным причинам, Zakon.kz предоставил шанс обратиться с проблемой к юристам и представителям госорганов, написав на чат-бот. С помощью него были принято множество вопросов от граждан, а специалисты ответили на них в прямом эфире республиканской акции.

Таким случаем воспользовались казахстанцы из разных уголков нашей страны. Эксперты "Народного юриста" предоставили консультации всем желающим. Чаще всего людей интересовала тема бытовых отношений, законодательного регулирования наследования, мошенничества, а также вопросы регулирования брачно-семейных отношений, трудовые отношения и банкротства физических лиц.

Во время приема граждан представителями государственных органов были даны разъяснения по самому широкому кругу вопросов, в том числе по механизмам компенсации ущерба от паводков и оказываемой государством помощи пострадавшим.

Фото: Zakon.kz

В крупнейшем городе республики – Алматы – мероприятие проходило в зданиях Каспийского университета и Университета им. Кунаева.



Как рассказал корреспонденту Zakon.kz генеральный директор "ЮрИнфо" Михаил Коломин, среди кейсов, с которыми приходят люди, сложно выделить что-то одно – каждая ситуация уникальна.



"Мы сегодня здесь собрали всех, у нас нет "белых пятен". Нет таких вопросов, на которые во время акции не получат ответ. С людьми работают госорганы, юристы, адвокаты по всем отраслям права", – сказал Михаил Коломин.

Как отметил спикер, население особенно интересуют вопросы брака и семьи, наследства, взыскания долгов, банкротства, миграции, ДТП, страховых выплат и т.д.

Сильная сторона акции еще и в том, что пришедший может обратиться к представителю органа государственной власти и получить на безвозмездную помощь юриста.





Фото: Zakon.kz

Казахстанцы уходят довольные, получив необходимую консультацию и решив все запутанные гражданско-правовые споры. Благодаря рекомендациям специалистов дела разрешались успешно, а позже люди связываются и благодарят.



По большей части вопросы у казахстанцев были самые разные. Кому-то потребовалась консультация по гражданскому делу, кому-то – по уголовному. Многие казахстанцы советовались по жилищному законодательству, а кого-то интересовали вопросы по трудовому, банковскому, земельному, налоговому законодательству. Также людей волновали споры по недвижимости, штрафам, получению образования, кредитованию, кибербуллингу и другое. Зачастую казахстанцы не знают, как защититься в случае возникновения правового конфликта, с чего следует начать, и здесь помощь "Народного юриста" бесценна.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В Астане ежегодная акция "Народный юрист" состоялась во Дворце школьников. Жители и гости столицы массово пришли проконсультироваться к адвокатам, нотариусам, прокурорам, следователям, судебным исполнителям, сотрудникам Антикора, юстиции, налоговых органов по самым разным вопросам.



Также можно было задать свои вопросы представителям всех управлений столичного акимата.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Участвовали столичные юридические консультанты, адвокаты Коллегии адвокатов города Астаны и частные нотариусы города. Пришедшие задали все интересующие вопросы, которые касались разного спектра законодательства, нарушения личных и жилищных прав и т.д.

30 мая шымкентцы также смогли получить бесплатную юридическую консультацию в ходе республиканской акции "Народный юрист", в которой приняли участие местные адвокаты, прокуроры, судебные приставы и руководители различных ведомств.

Фото: Zakon.kz

Поскольку не всегда у казахстанецев есть возможность позволить себе получить квалифицированную юридическую помощь, жители Шымкента и гости города поспешили на Арбат, чтобы бесплатно получить консультацию ведущих специалистов.

Фото: Zakon.kz

Для удобства гостей на Арбате были расставлены столы и стулья для присутствующих. Люди разных возрастов приходили задать вопросы квалифицированным специалистами, дабы решить свою проблему во многих сферах права. Например, Раушан Картакова несколько лет несла убытки от высоких налогов. Но сегодня, побеседовав с ответственными лицами, пенсионерке удалось решить свой вопрос.



"Узнала об акции в групповом чате соседей, решила приехать, потому что у меня есть сын, он получил инсульт и имеет первую группу инвалидности. Сейчас он живет у меня, я присматриваю за его детьми. Так как они живут у меня дома, я плачу налоги за них по высоким ценам. Узнала, как можно снизить сумму налога. Потому что у сына инвалидность, а мне 80 лет, и я ему покупаю лекарства. Благо, мою проблему решили в рамках закона, и я очень благодарна людям, которые организовали эту акцию", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Раушан Картакова.

"Народный юрист" проводится с 2016 года. Идею поддерживают и принимают участие лучшие юристы страны и представители органов государственной власти. Акция быстро стала настолько многочисленной и востребованной, что ее решили проводить каждый год. И с каждым разом география проведения "Народного юриста" расширяется. Помимо крупных городов, ежегодно к акции присоединяются другие населенные пункты – райцентры, аулы и села во всех областях Казахстана.