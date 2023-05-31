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В Шымкенте двое подростков реанимировали наглотавшегося воды ребенка

В Шымкент двое подростков вытащили из воды утонувшего мальчика и реанимировали его Фото: пресс-служба  ДЧС Шымкента
В Шымкенте 10 мая двое подростков спасли 6-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Шымкента сообщили, что инцидент произошел на реке Бадам. 

Школьники Ердаулет и Рамазан пришли купаться и услышали, что в реке утонул маленький мальчик. Ребята отправились на место происшествия. Там они увидели на поверхности воды безжизненное тело ребенка. Ребята вынесли его на берег. 

Рамазан Амангельдиев стал реанимировать малыша. Затем Ердаулет Шынгысхан сменил уставшего друга.

"Непрерывные интенсивные действия дали свои результаты. Изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода, и он постепенно начал дышать. Малыш, придя в себя, не понял, что происходит, и начал плакать", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве отметили, что благодаря двум ученикам-подросткам, которые вовремя пришли на помощь, ребенок остался жив.

Герои нашего времени учатся в городской школе №128 – это Ердаулет Шынгысхан, ученик восьмого класса, и его друг Рамазан Амангельдиев, ученик 9-го класса. 

Ранее в Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине.

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Анастасия Стативкина
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