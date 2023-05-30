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В Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине

В Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре 30 мая спасли четырехлетнюю девочку, застрявшую в стиральной машине, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, в 11:14 поступило сообщение о том, что в селе Теренколь девочка 2018 года рождения застряла в стиральной машине.

"На место выехали три сотрудника ПЧ-8. При помощи специализированных инструментов удалось извлечь ребенка", – говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, с девочкой все в порядке. С родителями провели профилактическую беседу.

В Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре спасли ребенка, застрявшего в стиральной машине

Фото: ДЧС Павлодарской области

Ранее спасатели помогли ребенку, застрявшему в решетке окна в Балхаше. 

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