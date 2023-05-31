Россиянин устроился на необычную "работу" через соцсеть в Караганде

Полицейские Караганды задержали россиянина, занимавшегося закладкой наркотиков. На эту необычную "работу" он устроился через соцсеть, сообщает Zakon.kz.

24-летнего мужчину задержали сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Караганды в гаражном массиве, расположенном в одном из районов города. Он добровольно выдал 18 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный признался, что успел сделать закладки. При проверке его показаний полицейские изъяли еще 32 свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

"Подозреваемый признал свою вину в сбыте наркотиков. Он пояснил, что является гражданином РФ и на "работу" устроился через соцсеть. Согласно заключениям эксперта, в изъятых у россиянина свертках находилось психотропное вещество общим весом 30,1 г." Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

Во время досудебного расследования по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере") УК РК полицейские установили, что злоумышленник объявлен в РФ в розыск за сбыт наркотических средств.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что наркокурьера в Шымкенте осудили на 10 лет. 26-летнего мужчину задержали в сентябре 2022 года в центре Шымкента. В его машине нашли 100 штук упакованных психотропных веществ.