Наркокурьера в Шымкенте осудили на 10 лет

В сентябре 2022 года в центре Шымкента задержали 26-летнего жителя. В его машине нашли 100 штук упакованных психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый перевозил наркотики в своей машине BMW-520. Во время обыска оперативники из салона изъяли 100 штук упакованных психотропных веществ. А после и у него дома дополнительно изъяли 18 упаковок синтетических наркотиков.

"Досудебное расследование проводили сотрудники Аль-Фарабийского РУП в соответствии со статьей 297 УК РК. Следователи установили, что молодой мужчина ранее судим. Подозреваемый признался, что получал указания через Telegram-канал. Затем в обусловленном месте забирал синтетические наркотики, расфасовывал их на дозы и закладывал по тайникам. Денежные вознаграждения получал онлайн-переводами от неизвестного лица", – отметили в пресс-службе ДП Шымкента.

Материалы дела с обвинительным актом следователи направили в суд. В апреле Специализированный межрайонный суд города Шымкента вынес приговор. Молодой человек проведет за решеткой 10 лет. К сведению: только с начала года шымкентской полицией выявлено 20 фактов сбыта наркотических средств, находятся под следствием 16 наркокурьеров, фасовщиков и оптовиков.

Ранее из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.