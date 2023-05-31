Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Наркокурьера в Шымкенте осудили на 10 лет

Наркокурьера в Шымкенте осудили на 10 лет Фото: пресс-служба МВД РК
В сентябре 2022 года в центре Шымкента задержали 26-летнего жителя. В его машине нашли 100 штук упакованных психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемый перевозил наркотики в своей машине BMW-520. Во время обыска оперативники из салона изъяли 100 штук упакованных психотропных веществ. А после и у него дома дополнительно изъяли 18 упаковок синтетических наркотиков.

"Досудебное расследование проводили сотрудники Аль-Фарабийского РУП в соответствии со статьей 297 УК РК. Следователи установили, что молодой мужчина ранее судим. Подозреваемый признался, что получал указания через Telegram-канал. Затем в обусловленном месте забирал синтетические наркотики, расфасовывал их на дозы и закладывал по тайникам. Денежные вознаграждения получал онлайн-переводами от неизвестного лица", – отметили в пресс-службе ДП Шымкента.

Материалы дела с обвинительным актом следователи направили в суд. В апреле Специализированный межрайонный суд города Шымкента вынес приговор. Молодой человек проведет за решеткой 10 лет. К сведению: только с начала года шымкентской полицией выявлено 20 фактов сбыта наркотических средств, находятся под следствием 16 наркокурьеров, фасовщиков и оптовиков.

Ранее из США в Алматы в коробке из-под игрушек пытались ввезти наркотики.

Читайте также

Следователю сломали челюсть: в прокуратуре Костанайской области опровергли информацию

В Павлодаре 4-летний мальчик выжил после падения с десятого этажа

Дело о жестоком избиении девушки в Усть-Каменогорске передали в суд

Карина Мусабаева
Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
школа, класс
Директора столичной школы уволили после видеообращения учеников
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса
Обратились к казахстанцам с предупреждением
В ЕНПФ обратились к казахстанцам с предупреждением
Танец дворника умилил казахстанцев
Танец дворника умилил казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления