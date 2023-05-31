Туркестану хотят присвоить особый статус

Министерство национальной экономики подготовило консультативный документ регуляторной политики по проекту закона "Об особом статусе города Туркестан", сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, разработка отдельного закона предусматривает закрепление статуса города Туркестана как духовной и исторической столицы с имеющимися на его территории объектами историко-культурного наследия.

Для усиления контроля и оперативности в решении вопросов предлагается передать некоторые второстепенные функции в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма с уровня области непосредственно в ведение акимата города.

В частности, отмечается необходимость установить дополнительные требования при строительстве и эксплуатации объектов в определенной зоне расположения памятников историко-культурного наследия.

А также урегулировать вопросы коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, архитектуры и градостроительства, торговли и сервиса, которые будут решаться самостоятельно на уровне областного и городского маслихата и акимата.

Численность населения Туркестана на 1 апреля 2023 года составила 220,5 тыс. человек.

"Всего за 2018-2023 годы после того, как город стал областным центром, численность населения увеличилась на 55,4 тыс. человек. Предполагаем, что после придания особого статуса городу Туркестану как духовной и исторической столицы рост численности населения продолжится, так как возрастет привлекательность города как центра культурного и религиозного туризма. Кроме того, необходимо учитывать, что Туркестан играет особую роль на геополитической карте и является центром международного туризма и паломничества тюркского мира", – отмечают разработчики документа.

Кроме того, ожидается положительное влияние на рост духовного самосознания населения, улучшения криминогенной ситуации.

Также ожидается, что особый статус города как духовной и исторической столицы придаст импульс развитию предпринимательства как в сфере туризма, так и в сопутствующих услугах, таких как услуги по проживанию и питанию, а также приведет к развитию инфраструктуры города.

Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Туркестане на 1 января 2023 года составило 18,6 тыс. единиц. Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства достиг суммы в 201,5 млн тенге.

Предполагается, что придание особого статуса городу как духовной столицы тюркского мира и строительство множества туристских и культурных объектов к 2025 году будет способствовать тому, что количество туристов вырастет до 2,5 млн человек. Ежегодный рост количества обслуженных посетителей местами размещения составит 11%.

Согласно Концепции генерального плана развития города Туркестана прогнозируется, что численность населения города в 2035 году достигнет 350 тыс. человек, а к 2050 году – 500 тыс. человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июня.