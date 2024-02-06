Туркестану планируют придать особый статус

Министерство нацэкономики разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам придания особого статуса городу Туркестан", сообщает Zakon.kz.

В документе указывается, что полномочия по охране памятников археологии в Казахстане принадлежат центральным исполнительным органам (Министерство культуры и спорта), а также местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения. В свою очередь правительство республики играет важную роль в разработке основных направлений государственной политики в области охраны и использования объектов историко-культурного значения.

Министерство культуры и спорта является уполномоченным органом в области охраны и использования объектов историко-культурного значения, осуществляет государственный контроль за соблюдением положений, описанных в нормативных правовых актах, связанных с охраной памятников археологии.

В свою очередь, финансированием программ по изучению археологических памятников занимается Комитет науки Министерства науки и высшего образования РК.

"Как следствие, два разных министерства занимаются сохранением, изучением и популяризацией исторических объектов, что не способствует повышению эффективности работы в данном направлении. Быстрый рост населения города несет как положительные, так и отрицательные моменты, такие как отставание по темпам строительства жилья, необходимого для развития туризма коммунальной и транспортной инфраструктуры, ухудшение состояния окружающей среды", - говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что передача компетенций с уровня области на уровень местных представительных и исполнительных органов города Туркестан в области охраны объектов историко-культурного наследия, развития туризма и других областей, приведут к оперативному решению возникающих вопросов местного значения.

Кроме того, установление дополнительных требований (соблюдение дизайн-кода, применение материалов в отделке, ограничение реализации определенной продукции и т.д.) при строительстве и эксплуатации объектов в зоне расположения памятников историко-культурного наследия позволит сохранить их единообразие и аутентичность.

"Из-за особого статуса города Туркестан введение норм и правил в области строительства и планирования города, чтобы предотвратить несоответствия и сохранить единообразие и аутентичность архитектурного облика города. Например, ограничения по высоте зданий, использование определённых материалов и дизайнерских элементов (восточный стиль и т.д.), а также необходимость согласования плана детальной планировки города Туркестан с Министерством культуры и спорта с целью сохранения облика древнего города", - отмечают в МНЭ.

В связи с чем предлагается внести в Земельный кодекс, законы "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", "О туристской деятельности в Республике Казахстан" соответствующие изменения и дополнения, направленные на детализацию и реализацию основных положений проекта закона "Об особом статусе города Туркестан".

Законопроект состоит из 2 статей:

Статья 1 – предусматривает основные положения проекта Закона в рамках Земельного кодекса, а также законов "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия" и "О туристской деятельности в Республике Казахстан".

Статья 2 – предусматривает порядок введения в действие проекта закона.

Как ожидается, с учетом развития города Туркестана как духовной столицы тюркского мира и строительства множества туристских и культурных объектов, к 2025 году количество туристов вырастет до 2,5 млн человек. Ежегодный рост количества обслуженных посетителей местами размещения составит 11% .

Согласно Концепции генерального плана развития города Туркестана прогнозируется, что численность населения города в 2035 году достигнет 350 тыс. человек, а к 2050 году – 500 тыс. человек. На 1 апреля 2023 года в городе проживало 220,5 тыс. человек.

Количество обслуженных посетителей местами размещения в 2025 году составит 50 тыс. человек, в 2050 году – 100 тыс. человек.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 февраля.